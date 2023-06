A la Une . Vidéo - Ste-Marie : Christian Annette renvoie JL Lagourgue, Richard Nirlo et les services de l'État à leurs responsabilités

Le redressement budgétaire de la commune de Sainte-Marie annoncé par la majorité lors du dernier conseil municipal est un "écran de fumée" pour Christian Annette. À l'occasion d'un point presse donné ce jeudi, l'élu de l'opposition sainte-marienne renvoie aussi bien Richard Nirlo et son prédécesseur Jean-Louis Lagourgue à leurs responsabilités concernant la situation calamiteuse de la collectivité. Le responsable de la section socialiste de Sainte-Marie pointe par ailleurs une "faillite des services de l'État" dans ce dossier. Par SI - Publié le Vendredi 23 Juin 2023 à 14:30



Mais Christian Annette fait une toute autre lecture de cet avis budgétaire. S'il reconnaît qu'un "effort de transparence" a été fait sur les comptes de la collectivité, il ne voit pas en Richard Nirlo "le redresseur de situation qu'il prétend être". Pire, il voit en ce dernier "le parfait avatar" de Jean-Louis Lagourgue, en "optimisant" le "clientélisme" de l'ancien maire, qu'il nomme "système Lagourgue" (



Il prend pour exemple le cas des ressources humaines, avec des emplois de direction "privilégiés au prix de pratiques contestables". "C’est un système clientéliste totalement décomplexé. Jamais l’accumulation d'abus n’avait été aussi grave. Rien n’a été trop beau pour fidéliser les agents communaux qui lui sont proches quoi qu’il en coûte aux Sainte-Mariens. Des décisions des juges administratifs ou des observations des services de l’État, les maires n’en ont eu cure !", regrette Christian Annette.



Ce dernier n'est pas tendre également avec les services de l'État, coupables selon lui d'avoir été "apathiques", notamment le réseau d'alerte de la préfecture. "Depuis 10 ans la commune est sous surveillance de la préfecture. Pour quel résultat ? Force est de constater que le déficit de 16 millions d'euros marque la faillite de ce réseau d’alerte", relève-t-il.



