La grande Une [Vidéo] St-Leu : Les images de l'hélicoptère se posant et des gendarmes poursuivant (en vain) les surfeurs





Nous avons évoqué



En ce qui concerne cette dernière opération, nous n'avions pu vous fournir que quelques photos, prises de loin par un de nos lecteurs.



Nous avons depuis mis la main sur une vidéo de l'intervention de l'hélicoptère. Les images commencent après que l'appareil ait chassé les surfeurs de l'eau en volant en rase-motte et les ait poussé vers la plage pour les obliger à sortir de l'eau.



L'hélico s'est ensuite posé et des gendarmes en sont descendus pour tenter de rattraper les surfeurs.



