Vidéo - St-Leu : Il percute la voiture de son voisin garée chez lui

"Ce n'est pas grave, car ce n'est qu'une voiture"



"Ils m'ont dit que c'était une erreur de jeunesse et que ce n'est pas grave, car ce n'est qu'une voiture. Ils m'ont dit qu'on allait s'arranger, mais qu'ils n'avaient pas d'argent pour les réparations", s'agace-t-il.



Pire encore, la famille va lui reprocher d'avoir une caméra de surveillance et d'avoir appelé les forces de l'ordre. "Ils m'ont dit que le plus important était de ne pas appeler les gendarmes, car le jeune homme venait de passer son permis poids lourds qui avait coûté 4000 euros. Ils m'ont même dit qu'il allait tout perdre à cause de moi", explique-t-il, estomaqué par tant d'audace.



Bien évidemment, personne ne s'est présenté ce lundi matin au rendez-vous donné par Frédéric pour remplir le constat. Il va donc aller déposer plainte.