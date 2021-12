A la Une . Vidéo - St-Denis lance son budget participatif, une première dans l'île : 32 projets retenus, à vos claviers !

Ce budget participatif a été pensé pour faire des Dionysiens des acteurs majeurs de l'évolution de leur ville en proposant des projets d'investissement. Cela peut aller d'aménagement des parcs et jardins de la ville au réaménagement d'une cour d'école en passant par la transformation d'une salle polyvalente ou d'un jardin en lieu de vie pour diverses activités (salle de sport, agrès de plein air pour du street workout, ateliers...). Au total, ce sont 289 projets qui ont atterri sur les bureaux de la mairie, répartis sur 14 quartiers de la ville. Après avoir été analysés et triés pour éviter notamment les doublons, ce sont au final 32 projets qui ont été retenus. Par SI - Publié le Lundi 6 Décembre 2021 à 15:56

Vidéo - Saint-Denis réserve 1,5 million d'euros à l'émergence de projets citoyens



Parmi les projets retenus : la rénovation des plateaux sportifs de Ruisseau Blanc (La Montagne / 60 000 euros), la création de jardins partagés (La Source / 20.000 euros et au Vauban / 80.000 euros), la rénovation d'un parc de jeux pour enfants (Le Chaudron / 80.000 euros), l'aménagement d'un parc (La Bretagne / 80.000 euros), un stationnement pour vélos (La Providence - Camélias / 50.000 euros) ou encore la mise en place de toilettes sèches (Saint-François / 15 000 euros).



Chaque projet sera financé à hauteur de 10.000 euros minimum jusqu'à un maximum de 80.000 euros, selon l'importance. Les projets de petite taille estimés à moins de 5.000 euros relèveront de leur côté des comités d'action citoyenne lancés par la nouvelle mandature il y a un peu moins d'un an.



"C'est un acte d'amour : on aime sa ville donc on a envie de la transformer. C'est également un acte de confiance vis-à-vis de la ville et de notre équipe parce qu'ils se disent 'j'y vais parce qu'il y a une écoute'", salue la maire de Saint-Denis, qui voit avec la mise en place de ce budget participatif une "révolution de la représentation et de la relation entre les citoyens et les élus".



Après une phase d’échange avec les porteurs de projets jusqu’au 30 novembre, les Dionysiens sont invités à compter d'aujourd'hui à voter pour les projets qu’ils souhaitent soutenir, entre le 5 et le 15 décembre. Le vote est ouvert à toute personne âgée de 16 ans et plus, habitant et travaillant à Saint-Denis. Pour se faire, deux possibilités. La première, se rendre sur la plateforme



Le classement final des 32 projets sera dévoilé le 16 décembre prochain, même s'ils seront tous réalisés et présentés en février prochain lors d'un conseil municipal. Pour celles et ceux qui ont des difficultés avec le numérique, des services civiques ont été recrutés à cet usage et accompagneront les votants dans les mairies annexes ou les médiathèques de la ville. Parmi les projets retenus : la rénovation des plateaux sportifs de Ruisseau Blanc (La Montagne / 60 000 euros), la création de jardins partagés (La Source / 20.000 euros et au Vauban / 80.000 euros), la rénovation d'un parc de jeux pour enfants (Le Chaudron / 80.000 euros), l'aménagement d'un parc (La Bretagne / 80.000 euros), un stationnement pour vélos (La Providence - Camélias / 50.000 euros) ou encore la mise en place de toilettes sèches (Saint-François / 15 000 euros).Chaque projet sera financé à hauteur de 10.000 euros minimum jusqu'à un maximum de 80.000 euros, selon l'importance. Les projets de petite taille estimés à moins de 5.000 euros relèveront de leur côté des comités d'action citoyenne lancés par la nouvelle mandature il y a un peu moins d'un an."C'est un acte d'amour : on aime sa ville donc on a envie de la transformer. C'est également un acte de confiance vis-à-vis de la ville et de notre équipe parce qu'ils se disent 'j'y vais parce qu'il y a une écoute'", salue la maire de Saint-Denis, qui voit avec la mise en place de ce budget participatif une "révolution de la représentation et de la relation entre les citoyens et les élus".Après une phase d’échange avec les porteurs de projets jusqu’au 30 novembre, les Dionysiens sont invités à compter d'aujourd'hui à voter pour les projets qu’ils souhaitent soutenir, entre le 5 et le 15 décembre. Le vote est ouvert à toute personne âgée de 16 ans et plus, habitant et travaillant à Saint-Denis. Pour se faire, deux possibilités. La première, se rendre sur la plateforme www.saintdenis.re/bp et choisir parmi les 32 projets qui vous intéressent le plus. Chaque internaute pourra choisir jusqu'à 5 projets classés par ordre, le but étant de déterminer les projets les plus populaires. Les projets les mieux classés seront lauréats et réalisés jusqu'à épuisement de l'enveloppe. Pour rappel, le financement de chaque projet est compris entre 10.000 et 80.000 euros maximum.Le classement final des 32 projets sera dévoilé le 16 décembre prochain, même s'ils seront tous réalisés et présentés en février prochain lors d'un conseil municipal. Pour celles et ceux qui ont des difficultés avec le numérique, des services civiques ont été recrutés à cet usage et accompagneront les votants dans les mairies annexes ou les médiathèques de la ville.







Publicité Publicité