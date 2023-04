A la Une .. Vidéo - St-Denis : Une "Maison du Projet" inaugurée pour "redresser" le quartier de La Chaumière

C'est entourée de ses élus, ceux du conseil régional et départemental mais aussi du préfet Jérôme Filippini que la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, a inauguré ce mercredi la "Maison du Projet" dans le quartier de la Chaumière. Un quartier qui fait face à d'énormes problèmes d'insalubrité et de délinquance et qui avait été retenu dans le cadre d'un plan de sauvegarde, une première en Outre-Mer, afin de redorer son image et tenter de casser le cercle vicieux de la dégradation et de l'insalubrité. Par SI - Publié le Mercredi 19 Avril 2023 à 17:05

St-Denis : Les autorités au chevet du quartier de La Chaumière

Après plusieurs mois de travaux, cette Maison du Projet a pris place au rez-de-chaussée de la tour s'élevant au milieu du quartier et a déjà commencé à recevoir le public (une cinquantaine depuis mars dernier) pour des accompagnements d'ordre administratif, social ou juridique. Une Maison qui pourra recevoir également dans ses locaux des services délocalisés de la mairie (Direction de l'Habitat, Pôle d'Intégration, Direction du développement des territoires) pour échanger avec les habitants sur plusieurs thématiques, relevant aussi bien des activités socio-culturelles et éducatives que de l'insertion, de l'aide à la parentalité ou encore de la vie de quartier.



Outre la livraison de cette Maison, la municipalité a également mis en place un chantier d'insertion dont la quasi-totalité des bénéficiaires sont des résidents du quartier. Ces derniers peuvent désormais profiter d'un espace vert complètement réaménagé avec en prime la création d'un jardin pédagogique destiné à la culture de bananes, de manioc, de plantes médicinales ou encore d'épices.



Pour la maire Ericka Bareigts, il était important pour les locataires, en plus de ne pas les laisser "seuls face à leurs problématiques", de s'approprier les différents projets mis en place. "C'est la définition même du projet durable. Il est fait par les gens, il nourrit les gens, il est entretenu par les gens et les gens se sentent concernés par ce qu'ils font. Je suis fière de ça", confie l'édile dionysienne.



Cette dernière pourra compter sur le soutien de l'Etat et de ses différents services comme l'a rappelé le préfet. "L'Etat a décidé d'être partenaire en apportant des solutions qui n'existent pas ailleurs", indique Jérôme Filippini, notamment en terme d'ingénierie technique et financière. Et face aux gros soucis d'insalubrité et de mal-logement rencontrés dans le quartier de la Chaumière, le représentant de l'Etat a par ailleurs ajouté que l'Agence nationale de l'habitat (Anah) va prendre en charge jusqu'à 100% des travaux urgents. Entre 6 et 7 millions d'euros vont être débloqués à court terme. "C'était une situation exceptionnelle et on a considéré ensemble qu'il n'y avait pas de fatalité et pas de raison de réserver aux habitants de La Chaumière des inégalités", a-t-il ajouté. Après plusieurs mois de travaux, cette Maison du Projet a pris place au rez-de-chaussée de la tour s'élevant au milieu du quartier et a déjà commencé à recevoir le public (une cinquantaine depuis mars dernier) pour des accompagnements d'ordre administratif, social ou juridique. Une Maison qui pourra recevoir également dans ses locaux des services délocalisés de la mairie (Direction de l'Habitat, Pôle d'Intégration, Direction du développement des territoires) pour échanger avec les habitants sur plusieurs thématiques, relevant aussi bien des activités socio-culturelles et éducatives que de l'insertion, de l'aide à la parentalité ou encore de la vie de quartier.Outre la livraison de cette Maison, la municipalité a également mis en place un chantier d'insertion dont la quasi-totalité des bénéficiaires sont des résidents du quartier. Ces derniers peuvent désormais profiter d'un espace vert complètement réaménagé avec en prime la création d'un jardin pédagogique destiné à la culture de bananes, de manioc, de plantes médicinales ou encore d'épices.Pour la maire Ericka Bareigts, il était important pour les locataires, en plus de ne pas les laisser "seuls face à leurs problématiques", de s'approprier les différents projets mis en place. "C'est la définition même du projet durable. Il est fait par les gens, il nourrit les gens, il est entretenu par les gens et les gens se sentent concernés par ce qu'ils font. Je suis fière de ça", confie l'édile dionysienne.Cette dernière pourra compter sur le soutien de l'Etat et de ses différents services comme l'a rappelé le préfet. "L'Etat a décidé d'être partenaire en apportant des solutions qui n'existent pas ailleurs", indique Jérôme Filippini, notamment en terme d'ingénierie technique et financière. Et face aux gros soucis d'insalubrité et de mal-logement rencontrés dans le quartier de la Chaumière, le représentant de l'Etat a par ailleurs ajouté que l'Agence nationale de l'habitat (Anah) va prendre en charge jusqu'à 100% des travaux urgents. Entre 6 et 7 millions d'euros vont être débloqués à court terme. "C'était une situation exceptionnelle et on a considéré ensemble qu'il n'y avait pas de fatalité et pas de raison de réserver aux habitants de La Chaumière des inégalités", a-t-il ajouté.