A la Une . Vidéo - St-Denis: Un budget 2022 "dans le réel" pour la municipalité

Le budget primitif de Saint-Denis, qui s'élève à plus de 294 millions d'euros pour 2022, a été voté ce samedi lors du conseil municipal. Un budget qui s'inscrit "dans la droite lignée des orientations budgétaires de décembre dernier et dans la continuité des exercices précédents en matière de stratégie budgétaire" indique la municipalité, qui souhaite renforcer son engagement en 2022 notamment dans la proximité et le social. Par SI - Publié le Dimanche 6 Février 2022 à 06:00





"Ce budget se joue dans le réel"



Parmi les principales nouveautés de ce budget : l'attribution d'une prime pour les primo-accédants bloqués dans leur parcours résidentiel, l'extension du dispositif bus et téléphérique gratuits pour la tranche des 21-22 ans, le financement pour 1,5 million d'euros des projets de la



La municipalité prévoit également pour cette année le maintien des 8,5 millions d'euros de subvention au CCAS ainsi qu'une réhabilitation de certaines de ses mairies annexes.



"Nous investissons sans faire peser la dette sur les ménages dionysiens. Nous investissons 337 euros par habitant et l'endettement par habitant n'est que de 142 euros soit 15% de moins pour les villes de même strate. Toutes les données montrent que nous sommes dans une gestion stratégique : ce budget se joue dans le réel pour chaque famille à Saint-Denis", explique l'adjoint délégué aux finances, Gérard Françoise, qui salue au passage le maintien des taux d'imposition, "qui n'ont pas été augmentés depuis 2017".



Le secteur privé oublié pour l'opposition



De son côté, l'opposition déplore une certaine "insincérité" concernant la section investissement de ce budget et notamment dans l'aide apportée au secteur économique. "Nous regrettons que le soutien au secteur privé ne soit pas une de vos priorités alors que nos entreprises, dans cette période de crise, ont besoin d'un soutien des collectivités", regrette Michel Lagourgue. Ce dernier s'interroge par ailleurs sur les investissements opérés par la majorité, "quasiment les mêmes que l'an dernier".



"Véhiculer des mensonges est contre-productif" lui a rétorqué Ericka Bareigts."La loi ne nous donne pas la compétence en matière d'économie. L'économie c'est la Région", a insisté la maire de Saint-Denis. Elle ajoute : "il n'y a pas d'insincérité, nous sommes à 88% de taux de réalisation. Quelle commune fait 100% ? Mais dites-moi aussi quelle collectivité fait 88%".



Le point sur les principaux chiffres de ce budget, les investissements à venir et les critiques de l'opposition avec Ericka Bareigts :

