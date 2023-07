A la Une . Vidéo - St-Denis : Les festivités du 14-Juillet placées sous le signe du Mahavéli

Mixer l'histoire de France avec celle de La Réunion et de son chef-lieu Saint-Denis. C'est l'ambition que porte la municipalité dionysienne pour les festivités du 14-Juillet, qui devrait attirer près de 40.000 personnes. L'occasion pour la maire Ericka Bareigts de dévoiler la programmation des animations prévues sur le Barachois qui prendra fin avec le traditionnel feu d'artifice à 20h et les différents plateaux musicaux. Par SI - Publié le Lundi 10 Juillet 2023 à 17:11

Comme à l'accoutumée, le programme s'annonce chargé à Saint-Denis pour le 14 juillet. Une célébration de la Fête nationale qui débutera dès 10h au Barachois avec le traditionnel défilé militaire, suivi dans la foulée par un pique-nique républicain, organisé par la Fédération dionysienne d'éducation populaire (FEDEP), qui devrait accueillir pas moins de 1.500 membres d'associations du territoire.



Après une pause de quelques heures, les premiers plateaux musicaux prendront le relais à partir de 17h sur les deux scènes mises en place pour l'occasion, la première sur le boulodrome du Barachois et la seconde sous le kiosque Arlanda, dédiée plus particulièrement aux musiques urbaines.



Le public aura le plaisir de retrouver leurs artistes favoris comme la reine du séga Michou, qui fête cette année ces 50 ans de carrière, Missty (dont ce sera le dernier show avant un long moment, maternité oblige), mais aussi Cédric du groupe Analyse, Tapok, David Saman, Segael ou encore Barth. Une mise en avant de la culture créole qui se fera également avec quasiment toutes les pointures du dancehall 974 comme Junior et DJ Sebb, D-Lisha, Sista Flo, Daddy Mad, M'Rick, Raf, MAD'J, Barth, Naira et DJ Vince, Aissya mais aussi Klowdy.



Le clou de cette soirée sera bien évidemment le show pyrotechnique qui aura lieu entre 20h et 20h30 avec pour thématique retenue cette année celle des musiques de film. "Le public pourra assister à un vrai spectacle son et lumière sur le Barachois, d'une durée de 30 min et qui nécessitera 650 kilos de poudre, 3 tonnes de matériel, 15 techniciens pyrotechniques, pour un total de 18.000 projectiles lancés. C'est quelque chose d'assez exceptionnel", promet la maire de Saint-Denis.



40.000 personnes attendues pour le final sur le Barachois



Cette dernière a par ailleurs souhaité placer les festivités sous le signe du métissage, "sur cette double appartenance française bleu-blanc-rouge et sur le Mahavéli qui est porté par notre Marianne dionysienne". "On aime porter cette multiculturalité dionysienne, ce melting pot de la capitale dionysienne. Multiculturalité mais aussi engagement car nous aurons 23 jeunes services civiques de la ville qui défileront ainsi que deux porte-drapeaux issus du quartier de la Chaumière" indique l'édile dionysienne.



Ces célébrations du 14-Juillet devraient drainer un nombre de personnes, près de 40.000 dans la soirée sur le Barachois selon les chiffres attendus par la municipalité. D'où une importante réorganisation de la circulation et du réseau Citalis, qui fonctionnera normalement jusqu'à 21h, indique Gérard Françoise, PDG de la Sodiparc. "Dans un souci de désengorgement de Saint-Denis, nous avons décidé de la mise en place d'un dispositif renforcé avec 12 lignes installées sur le territoire dont 5 sur le TCSP, avec un retour à partir de 21h entre l'Hôtel de ville et le Mail du Chaudron et un point 'd'éclatement' dans le secteur du parc aquatique pour se rendre vers les autres quartiers", explique le mr. mobilité de la ville. À noter que les parkings du centre-ville (République, Sainte-Anne, Grand Marché, Petit Marché et Rieul) seront ouverts et gratuits pour les plus rapides d'entre vous, ainsi que ceux jouxtant l'enseigne Ravate Butor et les environs du Parc aquatique. Des navettes partiront également entre l'Hôtel de ville vers les quartiers de La Montagne.



Les personnes souhaitant assister aux festivités mais ne résidant pas dans le chef-lieu bénéficieront de navettes mises en place également par la Sodiparc à Sainte-Suzanne et à Sainte-Marie. "Nous avons une offre de retour de 6.500 places, ce qui n'est pas rien", ajoute Gérard Françoise.