Vidéo - St-Denis : Le Pôle Océan transformé en décharge éphémère !

Il faudra encore patienter pour voir sortir de terre le projet Espace Océan à Saint-Denis. Malgré les 12 permis de construire déposés et ses 800 places de parking, 600 logements, y compris des logements d’accession à la propriété, crèches, espaces de commerces, espaces de vie qui devaient prendre leur quartier, la réalité est plus terre à terre.



En attendant mieux, pour l'heure l'Espace Océan laisse place à une décharge éphémère. Sur l'immense terrain vague clôturé, les Dionysiens n'auront pas manqué de remarquer ces dernières heures le ballet des camions qui viennent jeter sur la terre herbeuse les objets encombrants récupérés dans les rues du chef-lieu.



Pas de panique, les canapés éventrés, les tables cassées et autres objets en piteux état sont ensuite récupérés par un collecteur puis conduits à la décharge du quartier de La Jamaïque afin d'être triés, recyclés ou définitivement détruits.