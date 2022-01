A la Une . Vidéo - St-Denis : La restauration scolaire et les activités périscolaires maintenues malgré le contexte sanitaire

Face à l'évolution de l’épidémie, les services de la Ville de Saint-Denis se sont organisés et mobilisés, "cette année plus encore que les précédentes", afin de préparer au mieux la rentrée de lundi. Comme prévu, les 17.000 enfants scolarisés en maternelle et en primaire seront bien accueillis dans les 77 écoles de la ville, malgré un taux de présence des agents estimé à 80%. La restauration scolaire ainsi que les activités périscolaires seront également maintenues. Par SI - Publié le Samedi 22 Janvier 2022 à 11:00

Sur les quelque 1.300 agents dédiés à l'éducation dans les écoles du chef-lieu, la municipalité a embauché des ATSEM et des cantinières supplémentaires ainsi qu'une bonne centaine de contrats aidés pour garantir la tenue de cette rentrée scolaire, pour un total de 1.600 agents présents ce lundi à l'occasion de la rentrée scolaire.



Malgré la présence confirmée de ces 1.600 agents, "rien ne garantit la bonne tenue de cette rentrée" en raison de l'envolée du nombre de cas reconnaît Ericka Bareigts qui veut tenir "un langage de vérité" avec les parents d'élèves. "Vous pouvez prendre une personne et elle-même tomber malade", anticipe-t-elle déjà.



Mais quoi qu'il en soit, l'édile dionysienne assure que ses équipes "sont prêtes" pour la rentrée scolaire. "Si une équipe de cantine ferme en raison de la présence de plusieurs cas covid, il y aura quand même à manger pour les enfants. Il y aura une continuité de restauration avec des sandwichs ou des pâtes le temps que tout se met en place. C'est très difficile, c'est très tendu mais pour les enfants nous devons faire face".



Outre la continuité en matière de restauration, la continuité pédagogique des enfants sera également assurée confirme Ericka Bareigts. "À Saint-Denis nous sommes '100% école numérique' : toutes les écoles sont équipées de tablettes est nous avons acheté une application pour permettre aux professeurs et aux enfants d'être reliés pour travailler", précise-t-elle.



Par ailleurs, environ 1.500 familles identifiées par l'Éducation nationale se sont vues offrir un ordinateur reconditionné par l'association ADRIE pour permettre à leurs enfants "d'être dans cette continuité pédagogique".