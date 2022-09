A la Une . Vidéo - St-Denis : Ericka Bareigts et ses équipes font déjà un premier bilan

L'heure est déjà au bilan pour Ericka Bareigts. C'est entourée de ses élus les plus proches que la maire de Saint-Denis a convié la presse pour présenter les réalisations du projet municipal. "Nou di nou fé" assure la maire du chef-lieu, qui se félicite que ses équipes sont allées "bien au-delà de 75%" des engagements de campagne en à peine deux ans. A ce titre, la maire et ses adjoints iront à la rencontre des Dionysiens dès la semaine prochaine à travers six réunions d'information qui se tiendront dans des lieux phares de la ville. Par SI - Publié le Jeudi 22 Septembre 2022 à 18:47

Le calendrier de ces rencontres, qui auront lieu toutes à 17h, a été programme comme suit : le lundi 26 septembre au gymnase de Champ-Fleuri, le mardi 27 septembre sur la Place Paul Vergès, le mercredi 28 septembre au gymnase de La Montagne, les jeudi 29 septembre et vendredi 30 septembre à la Nordev et enfin le samedi 1er octobre au gymnase de Bellepierre.



Durant ces rencontres, les Dionysiens pourront aborder avec leurs élus tout un ensemble de thématiques comme "l'hyperproximité" voulue par la maire et les services techniques de la ville (accès aux droits, nouveau gymnase au Chaudron, jardins partagés), "Saint-Denis, ville citoyenne" (insertion, politique associative), "Saint-Denis, ville ambitieuse" (capitale culturelle, l'école du bonheur, capitale sportive, jeunesse), "Saint-Denis, ville fraternelle" (politique de logement social, gestion de la crise covid, politique envers les seniors), "Saint-Denis, ville écologique" (via les projets PRUNEL ou RUCH, l'aménagement littoral, mobilité alternative) et enfin "Saint-Denis, ville moderne" (politique de sécurité et de prévention de la délinquance, le projet de mandat).



"Pour faire ce que nous avons fait ça veut dire que les maillons n'ont pas été coupés", assure Ericka Bareigts qui souhaite pour la suite de son mandat, "avancer jusqu'à 90/95% de notre projet municipal afin de lui donner plus d'épaisseur".



Elle vise notamment d'ici la fin de son mandat la finalisation des projets Prunel (projet de rénovation urbaine de la zone Nord Est Littorale), RUCH (Rénovation urbaine du Chaudron), mais aussi du projet BAOBAB porté par la Cinor pour la création d'une ligne de TCSP de Sainte-Suzanne jusqu'à l'entrée Est de la capitale.