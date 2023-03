A la Une ..

Vidéo - St-Denis : Ça plane pour le téléphérique Papang

Le téléphérique Papang a soufflé ce mercredi sa première bougie. Un anniversaire fêté en bonne et due forme par la Cinor, la mairie de Saint-Denis et la Région Réunion aux stations du Chaudron et de Bancoul. Avec plus de 1,5 million d'usagers recensés en une seulement année d'exploitation, cet équipement était "une vraie attente" indique la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts. Face à cette "réussite", la Cinor n'écarte pas l'idée de voir ce transport câblé émerger dans les quartiers de Beauséjour et de Quartier-Français. Après bien sûr celui de Papang 2 dans le quartier de La Montagne...