Vidéo - St-Benoit : Lancement du "Village connecté" au centre-ville

Huit mois après son ouverture, le Village connecté de Saint-Benoît a été officiellement inauguré par le maire Patrice Selly, ce mercredi 28 septembre. Ce tiers lieu a pour ambition d’accompagner le plus grand nombre vers l’autonomie numérique. Par SI - Publié le Mercredi 28 Septembre 2022 à 14:27

Situé rue Pierre Benoît Dumas - dans le quartier prioritaire de la rive droite –, le "Village connecté" est le premier tiers lieu labellisé Fabrique Numérique de Territoire à La Réunion. Il s’agit d'un espace innovant et convivial mis à la disposition du public pour étudier, créer, se former ou s’approprier des savoirs et des compétences numériques.



Porté par la mairie, sa création fait suite à plusieurs constats sur le territoire bénédictin : un illectronisme (inaptitude d'un individu à utiliser les outils numériques du quotidien) avéré, l’éloignement des centres universitaires et un système de formation post-bac déficitaire.



Ainsi, l’ambition du "Village connecté" est de faire du numérique un vecteur d’insertion socio-professionnelle pour tous les publics : demandeurs d’emploi, étudiants, porteurs de projets, publics en difficulté avec le numérique.