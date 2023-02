Société Vidéo - St-Benoit : L'école Daniel-Honoré accueille la première station pérenne de mesure de l'air de la région Est

C'est une première dans l'Est. L'école Daniel-Honoré, située dans le quartier de Bras-Fusil à Saint-Benoit, a inauguré ce vendredi la première station ATMO pérenne de la micro-région, en présence notamment de la présidente d'ATMO Réunion, Ramata Touré, et du président de la Cirest et maire de Saint-Benoit, Patrice Selly. Fonctionnant en continu 24h/24 et 7/7 jours, cette station permettra de mesurer la qualité de l’air au sein de l’école et en périphérie. Par SI - Publié le Vendredi 10 Février 2023 à 16:47





Outre l'enjeu sanitaire, la mise en place de ces unités a également une portée sur l'aménagement du territoire reprend pour sa part Patrice Selly. "En plus de savoir si l'air que nous respirons est de bonne ou de mauvaise qualité, cette station nous permettra également d'adapter nos politiques publiques en matière d'aménagement du territoire, en particulier sur le volet des mobilités, en limitant au maximum les émissions de gaz à effet de serre", précise le président de la Cirest : Pour rappel, La Réunion est divisée en trois zones administratives de surveillance bien distinctes : la Zone à Risque Urbaine (ZARU, unités urbaines entre 50.000 et 250.000 habitants), Zone à Risque Volcanique (ZARV, zone influencée par les retombées du panache volcanique lors d’éruptions) et le reste du territoire, située en zone dite régionale (ZR). "Jusqu'ici la zone régionale n'avait qu'une seule station, celle de Saint-Leu, et il nous manquait une dans la zone Est. C'est désormais chose faite avec l'inauguration de cette unité à l'école Daniel-Honoré", indique Fabien Georgel, d'ATMO Réunion, qui devient la 18e station d'observation de l'air de l'île.L'installation de cette unité de mesure de l'air est la 18e de l'île pour ATMO Réunion. Cette démarche s’inscrit dans un projet pédagogique sur le développement durable, initié par la Cirest et ses partenaires (Atmo Réunion, Ville de Saint-Benoît, équipe éducative école Daniel-Honoré), dans le cadre des actions du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la Cirest, adopté en juillet dernier.À cet effet, 20 élèves d’une classe de CM2 ont été sensibilisés à la qualité de l’air intérieure et extérieure par une médiatrice scientifique d’Atmo Réunion. En effet, le suivi de la qualité de l'air est aujourd'hui une composante centrale des PCAET comme le rappelle Anita Razafindrasoa, directrice de la Planification et de la Connaissance du territoire et chargée du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) de la Cirest. "Cette station est également vouée à capter les émanations autour du quartier mais aussi sur tout le territoire Est. Elle va suivre surtout tout ce qui touche aux critères urbains et périurbains", explique-t-elle, comme par exemple le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote ou encore l'ozone.Des analyses que le grand public pourra retrouver sur le site d' ATMO Réunion . La station de l'école Daniel-Honoré permettra également de mesurer, via des prélèvements et non pas par analyse, le benzène, les hydrocarbures et les métaux lourds contenus dans l'air.ATMO Réunion planche par ailleurs sur l'installation d'une seconde station dans l'Est mais en zone rurale, probablement à Salazie. Cette dernière devrait se concentrer sur les émanations liées au monde rural comme le pollen ou le taux de produits phytosanitaires flottants dans l'air.Outre l'enjeu sanitaire, la mise en place de ces unités a également une portée sur l'aménagement du territoire reprend pour sa part Patrice Selly. "En plus de savoir si l'air que nous respirons est de bonne ou de mauvaise qualité, cette station nous permettra également d'adapter nos politiques publiques en matière d'aménagement du territoire, en particulier sur le volet des mobilités, en limitant au maximum les émissions de gaz à effet de serre", précise le président de la Cirest :