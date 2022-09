A la Une . Vidéo - St-Benoit : Début des travaux pour le futur TCSP entre le GHER et le rond-point des Plaines

Après Bras-Panon et Saint-André, au tour de Saint-Benoit de disposer prochainement de son TCSP. Ce mercredi, la Cirest, la Région Réunion et la mairie de Saint-Benoit ont officialisé le lancement des travaux de la portion comprise entre le rond-point des Plaines et le GHER. Les travaux, d'un montant total de 7,7 millions d'euros, débuteront la semaine prochaine et dureront jusqu'à fin 2023. Par SI - Publié le Vendredi 30 Septembre 2022 à 08:24





Le tronçon comportera à terme une voie centrale dédiée aux bus à la fois du réseau Estival mais aussi du réseau Car Jaune dans l'objectif d'améliorer la circulation dans le secteur et notamment pour les véhicules de secours se rendant au GHER. La seconde portion de ce futur TCSP reliera le rond-point des Plaines au Jet d'Eau (au niveau de l'avenue Jean-Jaurès) pour rejoindre ensuite le pont de la Rivière des Marsouins.

Ce projet de TCSP à Saint-Benoit est porté depuis 2012 par la Cirest. Après l'inauguration des TCSP à Bras-Panon et à Saint-André , celui de Saint-Benoit représente la dernière phase du projet de mobilité de l'intercommunalité.Le tronçon comportera à terme une voie centrale dédiée aux bus à la fois du réseau Estival mais aussi du réseau Car Jaune dans l'objectif d'améliorer la circulation dans le secteur et notamment pour les véhicules de secours se rendant au GHER. La seconde portion de ce futur TCSP reliera le rond-point des Plaines au Jet d'Eau (au niveau de l'avenue Jean-Jaurès) pour rejoindre ensuite le pont de la Rivière des Marsouins.



"Ces travaux structurants sont essentiels pour le développement de notre territoire, pas seulement de Saint-Benoit mais aussi pour l'ensemble des communes de la Cirest", explique Patrice Selly, président de la Cirest et maire de Saint-Benoit. "Pour changer les mentalités, et promouvoir de nouvelles formes de mobilité, il faut donner à nos habitants la possibilité réelle de choisir un autre mode de déplacement. Ce sera demain le cas avec l’aménagement de voies TCSP sur cette portion de route de la RN3", poursuit l'édile bénédictin.



De son côté, le vice-président de la Région en charge de la mobilité, Patrice Boulevart, voit dans la mise en place de cette portion TCSP un changement de paradigme de la Région Réunion, passant "de la révolution des intentions" à la "révolution des actes". "Notre nouvelle stratégie passe inévitablement par une remise des infrastructures, des équipements, et des axes de circulations au premier rang des priorités", tient-il à rappeler.



Si le futur tronçon aménagé permettra de desservir plus efficacement le pole sanitaire ou le centre-ville de Saint-Benoit, cette opération de réaménagement de la RN3 "viendra également s'insérer dans la continuité du projet régional de moderniser le réseau routier grâce à notre projet d'aménagement de la RN2 entre l'échangeur de Bourbier et le giratoire des Plaines", poursuit le Monsieur mobilité de la Région. Travaux qui débuteront "au mieux" en 2024 pour un montant total de près de 70 millions d'euros.