Vidéo - St-André se met au vert

Joé Bédier et ses élus passent la seconde concernant un des piliers phares de la mandature, à savoir le "Saint-André ville verte et durable". Profitant du renouvellement du parc automobile qui passe à l'électrique, le maire de Saint-André a dévoilé les grandes lignes de son projet de verdissement de la ville. Par SI - Publié le Samedi 24 Septembre 2022 à 08:00

La municipalité, qui souhaite s'inscrire "pleinement" dans une transition écologique durable, a tout d'abord revu son parc automobile. La collectivité est désormais dotée de 25 véhicules électriques et de 19 bornes pour pouvoir les recharger, "permettant aux agents de réaliser leurs missions grâce à un outil qui utilise de l'énergie propre", explique-t-elle.



Cette dernière, et dans une logique de maîtrise de ses dépenses énergétiques, a par ailleurs lancé un nouveau marché pour son éclairage public. Un investissement qui permettra la rénovation à compter de cette fin d'année de plus de 4 500 points lumineux disséminés sur tout le territoire communal. Les nouveaux points lumineux embarqueront un éclairage LED contrôlé et intégreront tous une variation de l'éclairage en fonction des créneaux horaires. En plus d'améliorer l'éclairage public, l'investissement réalisé permettra à la commune de réaliser des économies d'énergie "allant jusqu'à 500 000 euros par an", précise-t-elle.





Outre la question de la maîtrise énergétique, la municipalité se veut également volontaire en matière de production énergétique. Ainsi, 86 sites municipaux ont déjà été identifiés pour accueillir sur leurs toits des panneaux photovoltaïques rendant accessible l'objectif d'auto-consommation et d'augmentation des recettes. Si une étude est en cours pour la finalisation du projet, une convention devrait être prochainement signée avec la SPL Horizons Réunion.



Autre projet tenant à cœur à la municipalité : celui du verdissement de la ville et de ses écoles. Via un protocole intitulé OMBRE, un partenariat a été conclu avec le CAUE (Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) pour accompagner le déploiement progressif et la replantation des écoles de Saint-André. "À l'heure actuelle c'est que des cours bétonnées. Mettre un peu plus de vert, des arbres, de la fraîcheur permettra de diminuer la température dans les cours des écoles ce qui n'est pas négligeable", rappelle Adélaïde Cerveaux, l'élue en charge de la transition écologique. Un passage au vert à venir pour les écoles mais déjà concret pour les projets de voirie qui intègrent désormais "la plantation des arbres et la végétalisation des espaces", comme sur les livraisons récentes de l'Avenue de Bourbon, du chemin Lontan, du chemin Ratenon ou du nouveau square de l'hôtel de ville.