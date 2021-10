A la Une ..

Vidéo - St-André : Des collégiens en immersion au sein de la police nationale

La classe de défense de 4ème du collège Mille Roches de Saint-André a été reçue ce vendredi matin au commissariat de police afin de participer à trois ateliers : l'usage des armes, la légitime défense et l'interpellation. C'est la première fois que se déroule à La Réunion ce programme de l'Education nationale qui a pour but de sensibiliser les adolescents aux questions de sécurité et de leur donner un aperçu précis du fonctionnement de la police nationale.