La grande Une Vidéo - Sri Lanka : Il a 22 ans et a tout quitté pour sauver sa vie

L'actualité est de nouveau orientée sur la vague migratoire qui a repris avec la fin de la crise du Covid. Nous avons recueilli le témoignage d'un jeune migrant de 22 ans qui, pour sauver sa vie, a embarqué sur un bateau de pêche en direction de La Réunion. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 25 Octobre 2022 à 17:47







L'OFPRA lui a immédiatement accordé le droit d'entrer sur le territoire pour effectuer les démarches de demandeur d'asile. Il nous raconte ce qu'il a vécu lors de cette traversée de tous les dangers, mais surtout, il confirme ce qui apparaît aujourd'hui comme un élément essentiel de ce flux migratoire : le bateau, avec à son bord 46 migrants, a fait escale un mois sur la base militaire britannique de Diego Garcia avant de gagner nos côtes.



