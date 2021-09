Société

Vidéo - Spectacle toujours aussi saisissant des vagues qui se fracassent sur les rochers

La vigilance vagues-submersion en vigueur entre dimanche et lundi a fait craindre le pire sur les biens et les personnes se trouvant le long de la côte entre l'ouest et le sud de La Réunion. Mais l'épisode marin habituel d'hiver austral n'a heureusement pas fait de dégâts. Ce lundi, avant la levée de la vigilance, des Zinfonautes ont immortalisé la puissance des vagues. L'occasion, aussi, de renouveler les consignes de prudence lorsque la tentation est grande de se rapprocher du spectacle offert par la nature. Une vidéo signée Brandon Becousse à la Pointe au Sel, commune de Saint-Leu.