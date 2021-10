A la Une . Vidéo - Soan chante pour une campagne européenne sur l'inclusion

Le chanteur réunionnais Soan a été choisi par France Télévisions pour participer à un projet européen ! Le jeune artiste interprète la version française de "Say Hi", une chanson déclinée en plusieurs langues à travers l'Europe et qui a pour but de faire passer un message d'inclusion, de bienveillance et d'amitié entre les enfants. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 14 Octobre 2021 à 17:44





Le jeune Soan enchaîne les projets



Le Saint-Andréen fait aussi partie de We Are World Citizens qui rassemble plusieurs jeunes talents français sur Le Saint-Andréen fait aussi partie de We Are World Citizens qui rassemble plusieurs jeunes talents français sur un album qui reprend les fables de Jean de la Fontaine