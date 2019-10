[Vidéo] Serenity : un film, Rs 214,3 millions d’argent public et la famille Jugnauth-Ramdenee

Dans un but d’intérêt national à un mois des législatives Zinfos Moris décide de reprendre et publier une enquête rondement menée par Top TV, la webtv de la radio privée Top Fm sur le Film Rebate Scheme.



Le film américain Serenity dont les producteurs ont englouti Rs 241,3 millions de l’argent des contribuables mauriciens et un lobby fructueux de Sanjeev Ramdenee, frère de Kobita Jugnauth et beau-frère du Premier ministre sortant Pravind Jugnauth.



Nous apprenons ce soir, que la vidéo a fait l'objet de censure, selon le communiqué de la direction de Top TV Mauritius. C'est une très grave atteinte à la liberté de la presse : Une enquête exclusive de Top TV enlevée de Facebook aussitôt publiée.