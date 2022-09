A la Une . Vidéo - Semaine européenne de la mobilité : Comment promouvoir le vélo au quotidien ?

Alors que se termine la semaine européenne de la mobilité ce jeudi (du 16 au 22 septembre), nous avons profité de la Rando-vélo intercommunale de l'ouest de dimanche dernier pour questionner Melissa Cousin, vice-présidente du TCO en charge des questions de transport et de mobilités. Par Maxime Bonnet - Publié le Mercredi 21 Septembre 2022 à 22:32

Zinfos : Le vélo-loisir les dimanches c'est beaucoup plus simple car le trafic est moins important, mais que fait le TCO pour sécuriser les trajets quotidiens ?



Mélissa Cousin : C'est une vraie question car ce que demande l'usager pour pouvoir faire plus de vélo, c'est d'abord de pouvoir se déplacer en sécurité. Nous sommes en train de travailler avec la Région et le Département pour voir comment sortir plus de pistes cyclables sécurisées. Au TCO, nous travaillons aussi avec les collectivités sur le partage de voies parce qu'on ne peut mettre des pistes cyclables partout car nous n'avons tout simplement pas l'espace, donc nous sommes obligés de travailler sur le partage de voiries avec les automobilistes.



Qu'est-ce qui a été réalisé ces derniers mois qui a permis de sécuriser la pratique du vélo ?



Déjà on prend son vélo si on est sûr de pouvoir repartir avec, c’est-à-dire si on est sûr de ne pas se le faire voler donc pour ça il faut des arceaux, il faut des endroits où on est sûr de ne pas se les faire voler. Il faut des endroits pour les sécuriser, les attacher. La première chose que le TCO a voulu faire, c'est de mettre à disposition des parkings vélos pour les usagers. On a fait un déploiement d’arceaux pour pouvoir garer son vélo en sécurité. 300 sont déjà déployés et d'autres sont prévus.



À part la limite de l'espace pour des nouvelles voies-vélo, pourquoi ces aménagements tardent à arriver ?



On ne peut pas faire des pistes cyclables partout, donc il faut ralentir des voiries. Pour ce faire on a fait un certain nombre de "zone 30", notamment à Saint-Paul, pour rendre la pratique plus sécurisée et plus confortable. J'attire aussi l'attention sur le message du jour qu'on a fait passer lors de notre Rando-vélo. Pour les automobilistes, petit rappel : il faut laisser 1,5m entre le vélo et votre voiture quand vous dépassez.