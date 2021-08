A la Une . Vidéo - "Sécurité sanitaire et dynamisme" sonnent l'heure de la rentrée universitaire

Une rentrée placée sous le signe de la "sécurité sanitaire et du dynamisme de l'Université de La Réunion". Tels sont les mots d'ordre de son président, Frédéric Miranville, dont l'établissement est le premier de France à faire sa rentrée. Alors que la barre des 19 000 étudiants a été franchie l'an dernier, l'UR compte bien poursuivre son développement tant sur le numérique que la pédagogie, avec plusieurs nouveautés prévues. La présidence de l'Université de La Réunion fait le point :







L’Université de La Réunion a été la première université de France à entrer, dès le 16 août dernier, dans l’année universitaire 2021-2022.



Plus que jamais, l’établissement doit continuer à répondre à de multiples défis et parmi lesquels la réussite des étudiants et la sécurité de l’ensemble de la communauté universitaire dans un contexte sanitaire complexe et préoccupant.



"La priorité absolue de l’Université de La Réunion est de proté- ger la santé de ses étudiants et de ses personnels. En lien per- manent avec les autorités sanitaires, pour suivre au plus près l’évolution de la crise, la Direction de l’établissement met tout en œuvre pour organiser la rentrée dans les meilleures conditions possibles et préserver l’attractivité et le dynamisme des activités de formation et de recherche " assure Frédéric Miranville, président de l’Université de La Réunion.



Comme premier établissement d'enseignement supé- rieur, de recherche et d'innovation du territoire comptant les trois quarts des étudiants de l’île, l'Université de La Réunion assume, depuis bientôt quarante ans, une pluridisciplinarité nécessaire pour former une population plus jeune et éloignée géographiquement des autres établissements d’enseigne- ment supérieur et de recherche.



Cette année, plus de dix nouvelles formations ont vu le jour et les investissements pour l’accompagnement du numérique franchissent le million d’euros. “ La crise n’est pas synonyme de fatalisme. Nous souhaitons que notre établissement continue de jouer son rôle de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, fondamentalement ancré dans son territoire et résolument engagé pour la réussite de nos étudiants ”, assure le président.



La barre historique des 19 000 étudiants a été franchie et, à ce jour, les inscriptions ne sont pas encore clôturées. La présidence de l’établissement renouvelle son engagement de ne laisser aucun jeune sans proposition d’admission. Face à la crise sanitaire, l’engagement des personnels de L’Université de La Réunion a été déterminant pour garantir la continuité du service public pour les étudiants de l’établissement.



Cette rentrée a été co-construite avec l’ensemble de la communauté universitaire bien en amont de la fermeture de l’établissement, afin d’assurer les meilleures conditions de travail et de vie sur nos campus tant à destination de nos étudiant·e·s que de nos personnels.



Dans le sillon du plan #MaRentrée2021, lancé par Madame Frédéric Vidal, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, M. Frédéric Miranville, président de l’Université de La Réunion, a anticipé cette rentrée particulière en actualisant le Plan de Continuité de l’Activité (PCA) de l’établissement afin d’adapter le protocole sanitaire de l’établissement à l’évolution de la situation épidémiologique, notamment au regard de la contagiosité accrue des variants de la COVID-19.







