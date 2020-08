A la Une .. Vidéo - Sébastien Lecornu appelle les maires de l'île à "coordonner leurs actions"

Après avoir fait sa rentrée des classes ce lundi matin au collège Le Toullec au Port et au Lycée Jean Hinglo, direction le conseil départemental pour le ministre des Outre-mer. Sébastien Lecornu rencontre les maires de l'île pour un conseil de crise sur la gestion de la crise sanitaire. Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 17 Août 2020 à 15:19 | Lu 1574 fois

Le premier jour de la visite marathon de Sébastien Lecornu se poursuit. Ce matin le ministre des Outre-mer a débuté ce voyage ministériel en déposant une gerbe de fleurs au monument aux morts de Saint-Denis. Après ce moment de recueillement, celui-ci a supervisé la rentrée scolaire en se rendant successivement au collège Jean Le Toullec et à la Cité éducative du lycée Jean Hinglo au Port. Le ministre s’est ensuite rendu à la préfecture pour un déjeuner républicain.



Le ministre doit à présent rencontrer les maires de l’île pour un conseil de crise sur la gestion de la crise sanitaire.



Hier, Ericka Bareigts annonçait de nouvelles mesures pour la ville de Saint-Denis et demandait le retour des motifs impérieux pour arriver sur le territoire réunionnais.



Ce matin, c’est Olivier Hoarau, le maire du Port, qui souhaite que le test de dépistage à J+7 soit obligatoire, ce que la communauté des Professionnels de la Santé a réclamé également dans la matinée.



À sa sortie de cette rencontre avec les maires de l'île, Sébastien Lecornu s'est exprimé sur le contenu de cette rencontre aux côtés du président du Département Cyrille Melchior. Le locataire de la place Oudinot a rappelé que la promesse autour de la recentralisation du RSA "a été tenue". "Nous nous sommes ensuite entretenu avec le président Melchior sur les finances départementales. L'État va faire 15 millions d'euros d'avance pour l'aider à avoir une aide à la trésorerie. 15 millions d'euros dans les semaines qui vont venir et permettre au conseil départemental d'avoir un peu d'oxygène dans ses actions notamment dans le social et dans la crise sanitaire", a insisté Sébastien Lecornu.



Le MOM a ensuite abordé la question du suivi épidémiologique du coronavirus. "Nous allons réinstituer sous la présidence du préfet de La Réunion, de la directrice de l'ARS et de l'ensemble des chefs de service de l'État une réunion hebdomadaire de crise qui permet de faire le suivi sur l'épidémie de covid-19", indique Sébastien Lecornu. Cette réunion, dont la première aura lieu en fin de semaine, permettra d'en apprendre un peu plus sur les différents clusters pour connaître la circulation du virus sur l'île et par quel(s) biais.



Sébastien Lecornu a également rappelé aux maires que le virus "ne venait pas uniquement que par l'importation de métropole ou d'ailleurs". "Il circule aussi ici car malheureusement, un certain nombre de préconisations qui ne sont respectées sur place", regrette le ministre.



Il a par ailleurs appelé les maires de l'île à "coordonner leurs actions", à l'image de celles prises par la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts. "Si d'autres communes, notamment limitrophes, ne prennent pas des mesures similaires, on peut avoir un défaut de cohérence du dispositif que nous mettons en place".



Enfin, dernier grand thème abordé lors de cette réunion de travail, la situation des collectivités locales. Sébastien Lecornu a confirmé que les dotations de l'État envers toutes les communes de l'île, à l'exception d'une, "ont augmenté cette année". Cela représente une hausse de 7 millions d'euros pour La Réunion "et continuera à augmenter l'année prochaine", assure le MOM. "Là où les dotations de l'État diminuaient sous le quinquennat Hollande, sont stables depuis 2017 et mieux que cela suite au Grand débat national, le président de la République nous a demandé d'augmenter les dotations de l'État pour toutes les communes d'Outre-Mer".



L'État va également mettre la main à la poche pour venir en aide aux communes réunionnaises durement frappées par le coronavirus, avec d'importantes pertes de recettes fiscales. "Entre 60 et 100 millions d'euros" seront ainsi mis sur la table à travers ce "plan de soutien massif", termine Sébastien Lecornu.









Gaëtan Dumuids sur place