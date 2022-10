A la Une . Vidéo - Scènes d'angoisse à bord d'un avion pris dans un orage de grêle au-dessus du Paraguay

​Les 48 passagers de la compagnie Latam Airlines se souviendront longtemps de leur vol vers le Paraguay. Un moment d’angoisse qui restera d’autant plus gravé dans leurs mémoires que certains passagers ont saisi leur téléphone durant ces turbulences terrifiantes. Par LG - Publié le Dimanche 30 Octobre 2022 à 10:04

Les photos de l’avion avec le nez partiellement détruit donne une idée de la puissance des éléments météorologiques cette nuit-là.



Mercredi dernier dans le ciel du Paraguay, un avion de ligne a traversé un orage de grêle qui a sérieusement endommagé son fuselage. Hormis le nez de l’appareil qui a été partiellement arraché, le pare-brise s'est retrouvé criblé d'impacts.



Les pilotes sont parvenus à faire atterrir l’appareil mais équipage et passages ont eu la peur de leur vie.



La Direction générale de l’aviation civile du Chili a ouvert une enquête pour comprendre l’enchaînement des événements sur ce vol qui reliait Santiago au Chili à Asunción au Paraguay.

De miedo pic.twitter.com/FXA1zQTdcI — eduardo lalito CE3ESB (@Edu_scheihing) October 27, 2022

Vuelo de Latam que cubría la ruta entre Santiago de Chile y Asunción, Paraguay, sufrió una fuerte turbulencia. Por la tormenta no logró aterrizar en Asunción y fue desviado hacia Foz do Iguaçu. pic.twitter.com/8DhmMoHIj6 — 𝑭𝒂𝒃𝒊𝒂́𝒏 𝒍𝒊𝒎𝒂 (@Fabian_meteo33) October 27, 2022

🇵🇾 | FOTO. La tripulación del vuelo LA1325 de LATAM Airlines después de aterrizar de emergencia en Paraguay en medio de una tormenta. El avión llegó sin un motor, con el parabrisas roto y la nariz destruida. pic.twitter.com/ZVp89shH30 — Revista Unnimedios (@RevUnnimedios) October 29, 2022