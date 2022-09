A la Une . Vidéo - Scène terrifiante : un homme pointe une arme sur l’ex-présidente de l’Argentine

Une tentative d'assassinat a eu lieu contre Cristina Kirchner, l’ancienne présidente argentine, au moment où elle rentrait chez elle. Par miracle, l’arme du tireur s’est enrayée au moment de tirer. La scène a été capturée par plusieurs chaînes de télévision. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 2 Septembre 2022 à 11:58

L’Argentine est en plein émoi après une tentative d'assassinat visant une personnalité politique. Hier, alors qu’elle rentrait chez elle, l’ancienne présidente de l'Argentine a été victime d’une tentative d'assassinat. Le suspect s’était glissé parmi les soutiens de la femme politique présents en bas de chez elle. Pour une raison inconnue, l’arme s'est enrayée alors que le tireur était à bout portant. Il a été interpellé.



Chaque soir depuis une dizaine de jours, des militants de l’ex-chef de l’État se rassemblent devant chez elle pour marquer leur soutien. Cristina Kirchner est actuellement en procès pour fraude et corruption.



Le président Alberto Fernandez a qualifié les faits "d'une énorme gravité, le plus grave survenu depuis que notre pays a renoué avec la démocratie."

La séquence est juste incroyable: tentative d’assassinat contre l’ex-présidente argentine Cristina Kirchner, hier soir à Buenos Aires. Le tireur s’approche d’elle, tire, mais l’arme s’enraye... #baraka pic.twitter.com/Jo6pT1gr6r

— Arnaud Bédat (@ArnaudBedat) September 2, 2022





