La grande Une Vidéo - Sauvagement agressé dans sa voiture, un homme tabassé en public

Un jeune homme a été violemment frappé par un autre alors qu'il se trouvait sur le siège conducteur de sa voiture garée dans un parking et entourée par une foule. La victime a dû s'extraire par la fenêtre ouverte du côté passager pour échapper aux coups assénés alors qu'il était assis. Par Zinfos974 - Publié le Dimanche 8 Mai 2022 à 10:47





Peu d'informations sont connues sur la scène filmée récemment à La Réunion. Les images montrent un homme très violemment pris à partir alors qu'il était assis sur le siège conducteur de sa voiture. Le véhicule était garé sur le parking et l'automobiliste était piégé car entouré par une foule de plusieurs dizaines de personnes.



Il a reçu des coups et a dû s'extirper du véhicule par la fenêtre ouverte du côté passager, son t-shirt était déchiré après le début de l'agression. Il est tombé hors de la voiture dans la précipitation pour se sauver et a ensuite dû s'enfuir car il était poursuivi par son agresseur.

Peu d'informations sont connues sur la scène filmée récemment à La Réunion. Les images montrent un homme très violemment pris à partir alors qu'il était assis sur le siège conducteur de sa voiture. Le véhicule était garé sur le parking et l'automobiliste était piégé car entouré par une foule de plusieurs dizaines de personnes.Il a reçu des coups et a dû s'extirper du véhicule par la fenêtre ouverte du côté passager, son t-shirt était déchiré après le début de l'agression. Il est tombé hors de la voiture dans la précipitation pour se sauver et a ensuite dû s'enfuir car il était poursuivi par son agresseur.