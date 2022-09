A la Une .. Vidéo - Santé au travail: le PRST 4 mise sur la prévention, la communication et la formation

Ce mercredi 7 septembre à la préfecture, la DEETS (Direction de l’économie, l’emploi du travail et des solidarités) présentait son nouveau Plan Régional de Santé au travail. Dans la continuité de ce qu’elle a déjà entrepris, la DEETS souhaite créer davantage de prévention et de confort pour les employés et les entreprises. Ce nouveau PRST s’étendra jusqu’à 2025. Par Nicolas Limbé - Publié le Samedi 10 Septembre 2022 à 11:07

Damienne Verguin (Directrice de la DEETS), accompagnée de Christelle Lim-Su-Kwai (pôle relation travail et dialogue social), ont tenu une conférence de presse afin de présenter ce qui a déjà été accompli ainsi que la feuille de route établie pour les années à venir. Le précédent Plan régional de santé au travail, le PRST 3, avait posé les bases : il vaut mieux prévenir, communiquer et former. Pour cela, 4 axes et 18 actions ont été tracés.



Pour le PRST 4, le dialogue avec les acteurs locaux, les collectivités, les syndicats est l’une des priorités. Mieux dialoguer et faire tourner les bonnes informations dans les différents domaines professionnels est bénéfique pour tous, en particulier dans les domaines du BTP et des métiers à risques.



Et la délégation insiste : prévenir les addictions et les accidents de travail, sur le lieu de travail ou sur la route, cela permet une meilleure santé économique pour les entreprises et de meilleures performances. Car lorsqu’un employé est blessé, ou en arrêt maladie, c’est un coût élevé pour l’entreprise: cotisations, remplacement, donc formation d’un remplaçant, etc.



Prévention, communication, formation



La DEETS veut mettre l’accent sur la prévention des risques au travail (chute de hauteur, accidents, addiction). Cela passe par la mise en place de relais dans les entreprises (des gens qui font de la prévention, les "préventeurs"), de nouveaux kits de prévention mais aussi des flyers qui vont expliquer quels sont les différents risques que courent les travailleurs et comment les éviter.



L’institution veut aussi davantage communiquer et dialoguer avec tous les acteurs du territoire. Plein d’entreprises ignorent que tel ou tel outil existe, que telle ou telle institution, association ou recours existe. Un dialogue accentué qui se traduit par l'intervention de préventeurs ou encore des questionnaires sur le bien-être au travail après chaque visite médicale ou encore un réseau de référents… La DEETS veut impliquer le maximum d’acteurs pour récolter et relayer le maximum d’informations.



Et pour finir, elle veut aussi former les acteurs du territoire à la prévention et à l’évaluation des risques. Elle va mettre aussi en place des évaluations pour voir si leurs actions sont efficaces. Tout cela avec un barème adapté bien sûr. Un diplôme sera créé pour les relais en entreprise et les préventeurs…



Aussi, les nouveaux outils, les nouveaux kits (flyers, affiches) ou encore les formations et les diplômes qui seront mis en place seront adaptés au territoire de La Réunion avec des mots en créole par exemple.



Le PRST 4 se déclinera jusqu’en 2025.