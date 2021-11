A la Une . Vidéo - Sans surprise, Bernard Picardo réélu confortablement pour un troisième mandat à la Chambre de métiers

Le président sortant de la Chambre de métiers et d'artisanat, Bernard Picardo, a été reconduit ce jeudi dans ses fonctions pour un troisième mandat à l'occasion de l'assemblée générale d'installation de la chambre consulaire. Par Samuel Irlepenne - Publié le Jeudi 4 Novembre 2021 à 18:09



Bernard Picardo : "Les artisans ont fait leur choix"

Parmi ses autres grands projets : favoriser les échanges entre les entreprises artisanales afin de développer la coopération inter-entreprises "pour conquérir de nouveaux marchés", accompagner et soutenir des entreprises artisanales face aux difficultés avec la création d'une cellule spécialisée en lien étroit avec les partenaires du champ social, fiscal et bancaire, ou encore créer une cellule d'appui en ingénierie de projets "pour faciliter la mobilisation des fonds européens comme le FEDER en faveur des artisans".



"Je suis très heureux d'être reconduit pour un troisième mandat avec une nouvelle équipe qui nous permettra de donner une nouvelle dimension à la Chambre de métiers", a déclaré ce jeudi Bernard Picardo peu après avoir été confirmé à son poste de président.



Ce dernier a été confortablement réélu avec 18 voix sur 24, dont deux voix venant de candidats inscrits sur d'autres listes. Preuve pour Bernard Picardo "que des collègues inscrits sur d'autres listes reconnaissent notre victoire", à l'heure où des réclamations ont été déposées par certains de ses adversaires, comme



La tête de liste "L'avenir des artisans" a voulu être présent lors de cette assemblée générale "par respect pour les artisans qui ont voté pour nous". "La politique de la chaise vide, ce n'est pas notre affaire", confie Didier Mazeau qui dit attendre les conclusions du recours déposé. Il promet par ailleurs "des surprises dans pas longtemps".



Autre candidat malheureux de cette élection, Au lendemain de son élection, Bernard Picardo nous avait confié que ce troisième mandat serait "probablement le dernier" et axé "plus que jamais" sur la proximité, notamment avec le lancement d'une webtv à destination des artisans.Parmi ses autres grands projets : favoriser les échanges entre les entreprises artisanales afin de développer la coopération inter-entreprises "pour conquérir de nouveaux marchés", accompagner et soutenir des entreprises artisanales face aux difficultés avec la création d'une cellule spécialisée en lien étroit avec les partenaires du champ social, fiscal et bancaire, ou encore créer une cellule d'appui en ingénierie de projets "pour faciliter la mobilisation des fonds européens comme le FEDER en faveur des artisans"."Je suis très heureux d'être reconduit pour un troisième mandat avec une nouvelle équipe qui nous permettra de donner une nouvelle dimension à la Chambre de métiers", a déclaré ce jeudi Bernard Picardo peu après avoir été confirmé à son poste de président.Ce dernier a été confortablement réélu avec 18 voix sur 24, dont deux voix venant de candidats inscrits sur d'autres listes. Preuve pour Bernard Picardo "que des collègues inscrits sur d'autres listes reconnaissent notre victoire", à l'heure où des réclamations ont été déposées par certains de ses adversaires, comme Didier Mazeau , concernant la tenue de ce scrutin.La tête de liste "L'avenir des artisans" a voulu être présent lors de cette assemblée générale "par respect pour les artisans qui ont voté pour nous". "La politique de la chaise vide, ce n'est pas notre affaire", confie Didier Mazeau qui dit attendre les conclusions du recours déposé. Il promet par ailleurs "des surprises dans pas longtemps".Autre candidat malheureux de cette élection, Jean-Charles Nagou souhaite de son côté passer rapidement à autre chose et appelle à l'unité des artisans. "Il est important pour moi que cette élection se termine et qu'on se mette rapidement au travail. Je ne me considère pas comme un opposant, je suis un artisan élu aujourd'hui. On a tous la même casquette et une responsabilité, à savoir défendre l'artisanat", indique la tête de liste "La Réunion des artisans".







Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur