A la Une . Vidéo - Salon international de l'agriculture : "Faire en sorte que La Réunion gagne"

Après les 18 médailles, dont 6 d'or, obtenues l'an dernier au Salon international de l'Agriculture (SIA) à Paris, la délégation réunionnaise ne manque pas d'ambitions pour l'édition 2023, qui se tiendra du 25 février au 5 mars prochains. À un peu plus d'une semaine de cette nouvelle cuvée, le Département a présenté ce mercredi les 32 exposants qui défendront le savoir-faire et la production agricole locale dans les travées du Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Par SI - Publié le Mercredi 15 Février 2023 à 17:18





Par ailleurs, un accent particulier sera mis sur



100% La Réunion, l'opportunité d'un nouveau label pour les producteurs locaux

"Le Département est là pour accompagner les agricultrices et les agriculteurs et les aider à mettre en valeur leur travail. Aussi pour faire en sorte que La Réunion gagne à travers ce salon qui est une belle vitrine aussi bien nos produits que pour la destination Réunion", explique le président de la collectivité, Cyrille Melchior.



Les visiteurs pourront en effet découvrir ou redécouvrir les produits typiques de La Réunion comme la vanille et ses dérivés, les confitures, les spiritueux (rhums, punchs), fruits (ananas, fruits de la passion, agrumes), les différents types de miel, l'artisanat péi ou encore toute une gamme d'huiles essentielles, de plantes aromatiques ou médicinales.



"Nous avons des produits qui montent en gamme chaque année et forcément cela attire l'attention du jury", reprend pour sa part Serge Hoareau, le vice-président de la collectivité en charge des affaires agricoles. "Nous sommes aujourd'hui sur un volet export qui nous permet d'ouvrir des portes. Nous espérons obtenir par la suite des contrats puisque des épiceries fines s'intéressent aujourd'hui aux produits de La Réunion où on a souvent mis en avant la vanille ou l'ananas. Mais peut-être que demain le pot pour bébé à l'ananas sera également reconnu", ajoute le M. Agriculture du Département. Ce dernier se dit par ailleurs confiant quant à la possibilité de voir la délégation réunionnaise battre le record du nombre de médailles d'or obtenues lors du Concours général agricole. "Si nous pouvons obtenir 25 médailles dont une dizaine en or, nous serons ravis", confie malicieusement le maire de Petite-Île.

Pour cette nouvelle édition, la délégation réunionnaise pourra compter une nouvelle fois sur le village Réunion installé depuis 2018 pour accueillir les visiteurs de cette grand-messe, au nombre de 500.000 l'an dernier. Un espace de plus en plus visible d'année en année au sein du pavillon dédié aux régions d'Outre-mer et du monde, qui passe de 600 à 800 m2, organisé en 7 îlots de 100 mètres environ.Par ailleurs, un accent particulier sera mis sur le label 100% Réunion dévoilé la semaine dernière , lancé pour soutenir la production locale. Pour rappel, à la différence de labels déjà existants, ce label a pour particularité de n'être apposé uniquement que sur des produits issus en totalité de la production réunionnaise et transformés localement."Le Département est là pour accompagner les agricultrices et les agriculteurs et les aider à mettre en valeur leur travail. Aussi pour faire en sorte que La Réunion gagne à travers ce salon qui est une belle vitrine aussi bien nos produits que pour la destination Réunion", explique le président de la collectivité, Cyrille Melchior.Les visiteurs pourront en effet découvrir ou redécouvrir les produits typiques de La Réunion comme la vanille et ses dérivés, les confitures, les spiritueux (rhums, punchs), fruits (ananas, fruits de la passion, agrumes), les différents types de miel, l'artisanat péi ou encore toute une gamme d'huiles essentielles, de plantes aromatiques ou médicinales."Nous avons des produits qui montent en gamme chaque année et forcément cela attire l'attention du jury", reprend pour sa part Serge Hoareau, le vice-président de la collectivité en charge des affaires agricoles. "Nous sommes aujourd'hui sur un volet export qui nous permet d'ouvrir des portes. Nous espérons obtenir par la suite des contrats puisque des épiceries fines s'intéressent aujourd'hui aux produits de La Réunion où on a souvent mis en avant la vanille ou l'ananas. Mais peut-être que demain le pot pour bébé à l'ananas sera également reconnu", ajoute le M. Agriculture du Département. Ce dernier se dit par ailleurs confiant quant à la possibilité de voir la délégation réunionnaise battre le record du nombre de médailles d'or obtenues lors du Concours général agricole. "Si nous pouvons obtenir 25 médailles dont une dizaine en or, nous serons ravis", confie malicieusement le maire de Petite-Île.



Comme ces dernières années, le stand Réunion sera riche en animations. Le groupe Lyzea se chargera de faire rayonner notre maloya et notre sega pendant les 10 jours du SIA. Pour la partie gustative, c'est une nouvelle fois le chef Sébastien Catherine qui sera aux fourneaux. Le membre des Toques blanches Réunion, également lauréat de la 27e édition du Challenge gastronomique et élu Chef Espoir de l'année 2021 par le guide Kaspro, proposera au public deux ateliers quotidiens avec des recettes imaginées à partir de produits locaux.



Un stand de l'Île de La Réunion Tourisme (IRT) sera également installé dans le Village Réunion, où le public pourra tenter de remporter les 8 billets aller-retour Paris/Réunion mis en jeu. Un choix pas anodin pour le premier vice-président de la structure, Patrick Serveaux, qui veut profiter de la venue des centaines de milliers de visiteurs parcourant les travées du Salon pour faire la promotion de notre île. "2020 et 2021 ont été deux années difficiles mais les chiffres de 2022 sont particulièrement encourageants puisque nous retrouvons quasiment les chiffres d'avant-Covid" confirme Patrick Serveaux.





La liste des exposants



Eric Lavalle (sel, épices, agrumes, condiments)

Eusèbes Chulin (Les Bijoux d'Hermana - bijoux en grain, coque et basalte)

Alexandra Jaworski (Ti Po Chouchou - bracelets, boucles, portefeuille, papeterie, carnet)

Teddy Boyer et Séverin Bayle (Distillerie Rivière du Mât - Rhums, liqueurs)

Lionel Vergoz (La Marmandia - zévis tartinade, mousse de piment, bissap à tartiner)

Maïa Lainé (Mamilafé - petits pots sucrés/salés pour bébés)

Bernard et Dimitri Savreux (miel, hydromel, confitures)

Thierry Vitry (curcuma, arrow-root, gingembre)

Sonia Cazaux (Fédération Méti-tresse - valorisation du vacoa, paille chouchou, agapanthes)

Katuscia Payet (Bananeraie de Bourbon - produits transformés "banane bio", confitures, achards, fruits secs, farine)



Jean-Charles Nagou et Bruno Gossard (L'ABCD - confitures, condiments, rhums arrangés, sirops, vinaigre)

Marie-Rose Séverin (CAHEB - Huiles essentielles et alimentaires, gel douche, tisane péï, hydrolats)

Emmanuelle Sable (Confituriers de La Réunion - confitures, gelées, achards, sirops, chips, fruits au sirop)

Pierre Saint-Lambert (préparation et transformation de la vanille, Papam, jus, condiments, spiritueux)

Valérie Baudard (Candylab - confiseries, confitures, biscuits, chocolats)

Nicol Payet (Le Tabou - tableau, bijoux, coffrets en écaille)

Cédric Daly (Oté Gran Mèr - condiments, achards, confitures, rhums, sirops)

Johny Guichard (Labyrinthe en champ-thé - thé, huiles essentielles, hydrolat, confits, sirops, sablés)

Jimy Péribe (Provanille - vanille et produits dérivés, boutures, confiseries)

Yannick Soupapoullé (Arifel - fruits exotiques frais et transformés)

Émilie Marty (Syndicat des producteurs de rhums de La Réunion - rhums et spiritueux)



Geoffroy Leichnig (Entreprise Leichnig Louis - vanille givrée et en poudre, confitures, nectar, épices)

Cédric Charlette (Réuni Rhums - rhums arrangés, vinaigres, crème de rhums, punchs)

Joris Guedon (Brasseries Les Talons - bières aromatisées locales)

Ludovic Céline et Axel Maufras (La Part des Anges - rhum agricole, eaux de vie, mistelles et liqueurs)

Olivier Cadarbacasse (Les Chais de Bourbon - vins secs, moelleux, mistelle, eau de vie)

François-Xavier Caussade (Audaces - tablette noir, blanc aromatisé, coffrets assortiments)

David Robert (Maison Robert - charcuteries traditionnelles, gamme de conserves réunionnais)

Richard Lauret (Les Cabosses Ailées - tablette noir/blanc aromatisé thé matcha, vanille, bourbon pointu)

Frédéric Atheaux (Nature Innovation - sirops curcuma, gingembre, moringa, géranium, infusion...)

Ananda Fridmann (Apris Run - miel letchis, baies roses bois de couleur)

Joël Hoareau (Confiserie Hoareau - bonbon miel, cravaté, pâtés, chemin de fer...)