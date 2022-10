A la Une . Vidéo - Saline les Bains : Une embarcation trop proche d’une baleine

Ce dimanche, les baigneurs de la Saline les Bains ont eu droit à une visite surprise avec la présence d’une baleine. Malheureusement, le spectacle a été perturbé par un bateau. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 9 Octobre 2022 à 15:06

Si lentement mais sûrement la saison des baleines arrive à sa fin, certains chanceux peuvent avoir l’occasion d’en apercevoir. C’était le cas ce dimanche à la Saline les Bains où l’une d’entre elles a égayé l’après-midi des baigneurs en s’amusant derrière la barrière de corail.



Malheureusement, une embarcation tourne autour du mammifère avant de s’en approcher dangereusement et ne respecte pas les règles d’observation. S’il est difficile d’évaluer la distance séparant le cétacé du bateau, ce dernier semble beaucoup trop proche.



Rappelons que depuis le 1er janvier 2021, il est strictement interdit de les approcher à moins de 100 mètres dans les aires marines protégées et donc dans tout le périmètre de la Réserve naturelle nationale marine de La Réunion.





