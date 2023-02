A la Une . Vidéo - Sainte-Suzanne : "Na poin à rire, Sainte-Marie y ariv bientôt pou nou"

"Allons-nous vers la faillite du territoire Nord ?" C'est la question posée par Alexandre Laï-Kane-Cheong et les membres de Croire et Oser qui ne décolèrent pas au lendemain du conseil municipal de Sainte-Suzanne où la majorité a dévoilé le rapport de la Chambre régionale des comptes. Cette dernière n'est pas tendre avec la gestion communale pour les exercices 2017 et suivants. Elle a formulé sept recommandations à la collectivité pour tenter de redresser la barre. Ce mercredi, "Alek" tenait à revenir sur la "gestion calamiteuse" du "système Gironcel". Par SI - Publié le Jeudi 23 Février 2023 à 12:21

"Depuis trois ans, nous avons toujours été inquiets des orientations prises et aux méthodes de gestion du système Gironcel. Est-ce que nous à Sainte-Suzanne nou va fini par passe sous tutelle comme Sainte-Marie ?", lance Alexandre Laï-Kane-Cheong.



Ce dernier ne partage franchement pas "l'optimisme" du maire de Sainte-Suzanne "qui nous assure que tout va bien malgré ce rapport". "Ou peu pa di a nou ke na poin problèm alor que la CRC y point' ke 7 recommandations lé pa engagé", dit-il :

