Vidéo - Sainte-Marie : Richard Nirlo désavoué par une bonne partie de ses élus

Les élus de Sainte-Marie boudent le conseil municipal. Le quorum n'a pas été atteint ce vendredi soir.



Ce défaut de quorum matérialise un peu plus le malaise qui traverse la majorité menée par Richard Nirlo.



Seuls 9 élus (plus quatre procurations) sur 39 que compte le conseil ont fait le déplacement. Il fallait au moins 20 élus pour atteindre le quorum. Et encore, sur les 9 présents, des élus de l'opposition parmi lesquels Christian Annette et Céline Sitouze ont grossi les rangs.



En plus des huit affaires courantes à l'ordre du jour, les élus avaient à examiner tout de même les orientations budgétaires 2023.



Ce premier conseil de l'année - le dernier a eu lieu le 12 décembre - était très attendu pour enfin déterminer l'état des forces en présence après des semaines de luttes intestines à travers les médias notamment. Avec si peu d'élus fidèles, le maire est défié par une large partie de ses propres élus.



Alors que les élus absents ont visiblement été attirés par le clan Lagourgue, le maire s'apprêtait à annoncer ce soir des marges de manœuvre financières retrouvées pour la commune.



Le conseil pourra néanmoins se réunir vendredi prochain sans obligation de quorum cette fois-ci mais rien ne dit que la municipalité retrouvera de la sérénité après cette formalité.