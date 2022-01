A la Une .. Vidéo - Saint-Pierre-et-Miquelon : L’agression d’un député LREM devant chez lui

Le député LREM de Saint-Pierre-et-Miquelon a été violemment pris à partie devant chez lui par des manifestants contre le pass sanitaire. Des images qui ont scandalisé la majorité présidentielle, dont les élus sont de plus en plus pris pour cible. Par GD - Publié le Lundi 10 Janvier 2022 à 08:42

Samedi dernier, les manifestations contre le pass vaccinal ont pris une autre tournure à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors que la manifestation passait dans le quartier où vit le député Stéphane Claireaux, ce dernier a été pris à parti par les manifestants.



L’élu a été la cible de jets d’algues et de pierres par des manifestants hilares. Il ne semble pas avoir été blessé.



Les images de l’agression ont été publiées par Annick Girardin sur Twitter. La ministre de la Mer, originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, a indiqué que "L’agression de Stéphane Claireaux à son propre domicile lors de la manifestation contre le pass sanitaire est absolument inacceptable".

L'agression de Stéphane Claireaux à son propre domicile lors de la manifestation contre le passe sanitaire est absolument inacceptable. Les images sont profondément choquantes. pic.twitter.com/S4ttQF2WTG

— Annick Girardin (@AnnickGirardin) January 9, 2022





“Ceux qui appellent à la violence doivent répondre de leurs actes. Le soutien du sénateur Stéphane Artano à cette mobilisation, en plus de le discréditer, démontre à nouveau son manque de responsabilité” a-t-elle lancé au sénateur de centre gauche.



Ce dernier a publié un message pour rappeler que “personne ne peut cautionner les agissements inadmissibles dont a été victime le député” .



"Un élu de la République lynché devant son domicile familial. Des images d’une violence inouïe, profondément choquantes. Aucun débat ne saurait justifier ce déchaînement. Total soutien au député" a tweeté Sébastien Lecornu.



Richard Ferrand, le président de l’Assemblée nationale, a de son côté apporté son soutien à Stéphane Claireaux.



Les agressions et menaces de mort se multiplient ces dernières semaines contre les députés de la majorité qui ont approuvé cette semaine le projet de transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Plusieurs élus ont publié ces menaces sur leurs réseaux sociaux.