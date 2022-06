A la Une . Vidéo - Saint-Leu : L'incroyable sauvetage d'Eulalie Maricaoudin

Une nuit de plus dans la nature, avec les températures actuelles, aurait pu lui être fatale. Eulalie Maricaoudin a été retrouvée dans des circonstances à souligner, avec une belle chaîne de solidarité. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 7 Juin 2022 à 19:40

Eulalie Maricaoudin a été retrouvée ce mardi en fin de journée. La Saint-Leusienne n’avait plus donné signe de vie depuis ce lundi.



Sa famille était d’autant plus inquiète que leur proche âgée de 60 ans souffre d’alzheimer et est diabétique.



Ce mardi, en apprenant cette disparition, l’équipe du candidat Karim Juhoor - qui est actuellement en pleine campagne électorale dans la 7ème circonscription - décide de suspendre ses tractages et autres réunions publiques.



Le candidat et son staff se mettent à rechercher la disparue. Un geste normal pour le candidat qui a grandi dans le même quartier de Quatre robinets d'où est originaire Eulalie Maricaoudin.



En sillonnant le secteur de la Pointe au sel-les-hauts ce mardi en fin d'après-midi, l'un des membres du staff du candidat tombe sur la disparue. Le regard perdu, Eulalie Maricaoudin semblait néanmoins en bonne santé.



"Le mérite est à attribuer à Didier Fos. Un membre de mon équipe. Il est parti dans une direction où il estimait que quelqu’un aurait pu facilement se perdre". Une intuition qui a fonctionné. "Il a crié pour savoir s’il y avait quelqu’un et c’est là qu’il a entendu du bruit", raconte Karim Juhoor. Elle a donc été retrouvée à la Pointe au sel-les-hauts, très précisément vers le chemin du rail.



"C’était aujourd’hui ou jamais" pour la sexagénaire qui n’aurait peut-être pas survécu à une deuxième nuit d’affilée dans la nature.