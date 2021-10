A la Une . Vidéo - Saint-Denis réserve 1,5 million d'euros à l'émergence de projets citoyens

Donner à chaque Dionysien un moyen concret d'agir pour sa ville ou son quartier. C'est l'ambition que porte la mairie de Saint-Denis et sa maire. Ericka Bareigts a présenté ce lundi un de ses projets phares en matière de proximité, à savoir la mise en place du premier budget participatif porté par une commune dans l'île. "Nous sommes dans la continuité des projets déjà engagés mais le lancement de ce budget est une révolution", assure l'édile. Par Samuel Irlepenne - Publié le Lundi 11 Octobre 2021 à 18:19





"Budget participatif et comités d’action citoyenne sont deux outils complémentaires. Le premier permet à tout Dionysien de se faire entendre et de participer à la dynamique de la ville, proposer des projets d’investissement sur tout Saint-Denis. Les 44 CAC permettent surtout la réalisation des projets sur le cadre de vie, la culture ou la solidarité dans chaque micro-quartier entre habitants, voisins et usagers", explique Brigitte Adame, l'adjointe déléguée à la coordination des comités d'action citoyenne.



Chaque projet pourra prétendre à une enveloppe comprise entre 10.000 et 80.000 euros, selon leur importance. Les projets de petite taille estimés à moins de 5000 euros relèvent de leur côté des comités d'action citoyenne lancés par la nouvelle mandature il y a un peu moins d'un an. "Pour les projets qui n’entreraient pas dans ces budgets, la municipalité se garde la possibilité de les reprendre à son compte selon leur pertinence", explique les services de la mairie.



Le vote autour de ce budget est aussi étendu à l'ensemble des administrés dionysiens. Pour le mettre en place, la municipalité a étudié les dispositifs mis en place dans des villes comme Grenoble ou Paris, en y ajoutant une touche locale.



Pourvu qu'ils soient "en cohérence avec le projet de Ville"



"On a mis à la sauce dionysienne notre approche avec beaucoup d'hyperproximité. Même si les gens ne sont pas contre le numérique, ils aiment bien le contact humain", indique Ericka Bareigts. En effet, en plus de la plateforme numérique dédiée pour héberger les projets déposés en ligne et permettre le vote des participants, les élus de la mairie iront présenter le dispositif dans les quartiers tout au long du mois d'octobre. Les citoyens porteurs de projet peuvent aussi se rapprocher des antennes de proximité mises en place dans les mairies annexes ou contacter directement les services de la mairie : .



La première phase de ce budget participatif débute en effet ce lundi 11 octobre et les Dionysiens auront jusqu'au 31 octobre pour proposer leur projet d'aménagement et d'investissement pour leur quartier et le faire examiner par les équipes municipales. Bien que les projets soient libres, ils devront "être en cohérence avec le projet de Ville" rappelle Ericka Bareigts. Ainsi, un projet qui prévoit d'abattre des arbres ou de raser une forêt communale ne sera pas admis, précise-t-elle.



Pour en savoir plus sur les critères d’éligibilité des projets et déposer son projet sur la plateforme numérique dédiée, une seule adresse : www.saintdenis.re/b p



Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur