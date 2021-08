Vidéo - Saint-Denis : Les manifestants se préparent à passer la nuit devant la préfecture

Après s’être mobilisés dans une ambiance apaisée ce samedi après-midi devant la préfecture ou encore rassemblés en cortège dans les rues du chef-lieu, les manifestants comptent braver le couvre-feu.



Dans un communiqué, l’Union des collectifs annonce avoir mis en place une "zone libre déclarée" et ainsi se préparer à passer la soirée et la nuit dans les jardins de la préfecture du 14 au 15 août.



"Les collectifs citoyens, les citoyens rassemblés souhaitent rester sur place, en leur âme et conscience pour défendre leurs droits", font-ils valoir en signe de protestation aux mesures gouvernementales actuelles.



Un campement a été installé. Il est fait de palettes et de bâches mais également en son et lumière. Dans une ambiance bon enfant, un " kabar la liberté " a commencé.



Vidéo : © Pierre Marchal - Anakaopress