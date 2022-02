A la Une . Vidéo - Saint-Denis : Le futur hub de mobilités Ha-Sam attendu pour 2023

En attendant l'arrivée du téléphérique urbain Papang, accompagné d'une réorganisation de certaines lignes Citalis, la Sodiparc se dote d'une nouvelle agence commerciale, située au Petit Marché, en plein cœur historique du chef-lieu. L'occasion pour la municipalité de réaffirmer ses ambitions en matière de mobilité, avec la construction dès juin/juillet 2022 de son hub de mobilités situé rue Ha-Sam. Par Samuel Irlepenne - Publié le Samedi 19 Février 2022 à 09:12

Cette nouvelle agence a été pensée pour être une sorte de guichet unique regroupant tous les services gérés par la Sodiparc (achats de tickets de bus Citalis, abonnements de stationnement Citypark, contestations de PV et contraventions, etc...).



Son implantation à proximité du Petit-Marché n'est pas un choix anodin. La Sodiparc souhaite ainsi "promouvoir l'innovation et le développement de nouvelles formes de déplacement" en s'installant en plein centre de Saint-Denis, comme l'explique son PDG, Gérard Françoise.



Outre son implantation dans le cœur de ville dionysien, la nouvelle agence fera face au futur hub de mobilités Ha-Sam, qui sera le premier de l'île. Les premiers coups de pioche sont attendus à la fin du premier semestre 2022 et les travaux dureront 1 an pour un coût estimé à 4,6 millions d'euros.



Le projet prévoit la création de 257 places de parking étalées sur cinq niveaux avec une attention toute particulière accordée à l'intermodalité. En effet, ce hub proposera des services de location de vélos et de trottinettes électriques avec une interconnexion facilitée avec le réseau Citalis. Le parking comportera des façades végétales ainsi qu'une toiture photovoltaïque qui alimentera l'enceinte, et qui proposera par ailleurs des bornes de recharge pour les véhicules électriques.



Un moment important pour la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, qui en a profité pour détailler l'ambition qu'elle porte en matière de mobilité pour le chef-lieu. "Tous les centres historiques de France se remettent en question pour redevenir attractifs. En les rendant accessibles avec une offre de mobilité diverse, les centres historiques deviennent des centres commerciaux à ciel ouvert", explique la maire de Saint-Denis :





