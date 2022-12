A la Une . Vidéo - Saint-Denis : Deux commerces ravagés par les flammes rue Maréchal Leclerc

Un incendie s’est déclaré cette nuit vers 1h du matin. Deux kiosques situés rue Maréchal-Leclerc sont complètement partis en fumée. Si les commerces ont entièrement brûlé, aucune victime n'est à déplorer. Par La rédaction - Publié le Mardi 27 Décembre 2022 à 10:40





Installé depuis 20 ans dans la rue Maréchal-Leclerc, le gérant du Cabanas fait part de son désarroi face à une “épreuve de plus dans [sa] vie à surmonter”. Déjà très affecté par la crise Covid, le commerce avait réussi à maintenir une activité, malgré les difficultés. “J’ai commencé en apprenant avec ma mère et mon oncle qui avaient le commerce Orange Mecanic. Les Réunionnais s’en souviennent sûrement, c’était le premier commerce qui proposait des jus de fruits frais. C’était à côté de 100.000 Chaussures ", évoque-t-il. Puis il a pris la suite en déposant son dossier auprès de la mairie pour la création d’un point de vente dans la rue piétonne alors que la collectivité n’avait pour projet que de créer un espace avec des bancs à cet endroit. Deux kiosques situés dans le carré piéton du centre-ville ont complètement brûlé la nuit dernière. Il semble que les flammes soient parties du snack Ti créole avant d’atteindre le commerce voisin, le Cabanas. Malgré l’intervention des pompiers, rien n’est à sauver dans les deux kiosques.Installé depuis 20 ans dans la rue Maréchal-Leclerc, le gérant du Cabanas fait part de son désarroi face à une “épreuve de plus dans [sa] vie à surmonter”. Déjà très affecté par la crise Covid, le commerce avait réussi à maintenir une activité, malgré les difficultés. “J’ai commencé en apprenant avec ma mère et mon oncle qui avaient le commerce Orange Mecanic. Les Réunionnais s’en souviennent sûrement, c’était le premier commerce qui proposait des jus de fruits frais. C’était à côté de 100.000 Chaussures ", évoque-t-il. Puis il a pris la suite en déposant son dossier auprès de la mairie pour la création d’un point de vente dans la rue piétonne alors que la collectivité n’avait pour projet que de créer un espace avec des bancs à cet endroit.

Une bouteille de gaz probablement à l’origine du sinistre



Le gérant est aujourd’hui inquiet de ce qui l’attend du côté de son assurance. “Je vais découvrir cela”, nous dit-il en croisant les doigts alors que c’est la première fois qu'il est confronté à un sinistre. Propriétaire de son local, le commerçant doit repartir de zéro. “Il ne reste plus rien à récupérer”, ajoute-t-il. Ce qui reste du local est brinquebalant, il faudra le raser pour envisager un nouveau départ dans quelques mois. Ce sinistre met aussi sur le carreau l'employé du Cabanas.



D’après des témoignages de riverains, une explosion a été entendue, signe qu’une bouteille de gaz aurait été détruite. Mais seule l’enquête pourra déterminer si cette explosion est survenue avant ou après l’incendie du box Le Ti Créole, le feu ayant démarré dans ce local situé à côté du Cabanas.