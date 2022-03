La grande Une Vidéo - Saint-Benoît : Un homme coursé à pied par les gendarmes

Une vidéo publiée cet après-midi sur les réseaux sociaux provoque beaucoup de réactions. On y voit un homme être poursuivi par deux gendarmes. Que s'est-il passé ? Par Zinfos974 - Publié le Lundi 14 Mars 2022 à 19:32

Les gendarmes ont été alertés par des habitants et se sont rendus sur les lieux. Les témoins ont décrit l'auteur présumé des faits aux militaires. Ceux-ci ont repéré un homme qui correspondait dont le physique et les vêtements correspondaient à la description.



Alors que les gendarmes se rendaient à sa rencontre, l'homme a décidé de prendre la fuite. Il a donc été poursuivi puis interpellé par les forces de l'ordre.



Les investigations ont par la suite permis de déterminer que l'homme en fuite n'était pas le suspect recherché. Il a donc été relâché.



Voici ci-dessous la vidéo publiée sur les réseaux sociaux par Jean-Marie C. :