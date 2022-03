A la Une . Vidéo - Saint-Benoit : Léger mieux sur les finances "grâce au soutien de l'État"

Publié le Samedi 12 Mars 2022





Une amélioration des finances due notamment "au soutien de l'Etat" mais aussi au respect du Contrat de redressement en Outre-Mer (COROM)



Au niveau de la dette, actuellement de 34,3 millions d'euros et qui devrait s'éteindre à l'horizon 2040, l'annuité s'élève à 4,75 millions d'euros. Même si de vieilles dettes ont été éteintes l'an dernier (IRCANTEC : 138 000 euros ; CNRACL : 900 000 euros), la situation financière de la commune reste malgré tout contrainte et l'oblige à revoir quelque peu ses ambitions en matière d'investissement à la baisse, explique Patrice Selly.



"J'espère que l'équilibre budgétaire sera atteint sur cette section également mais tout cela dépendra de la poursuite de la cession des actifs qui est toujours en cours aujourd'hui", assure le maire de Saint-Benoit. Pour 2022, la commune prévoit de finaliser la vente de ses 18% de parts au sein de la SEMAC auprès du groupe Action Logement.



La CIREST sera également mise à contribution : l'intercommunalité s'est déjà positionnée pour racheter à la ville une partie du terrain du CFPPA (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole) pour 2,5 millions d'euros, un terrain à Bras Fusil pour la construction d'une future déchèterie pour 1,180 million d’euros ou encore pour un terrain sur la route des Plaines afin d'améliorer l’accès au Pôle Bois, pour une somme de 150 000 euros.



Faire de Saint-Benoit "une ville attractive"



Malgré des finances toujours aussi contraintes, le maire et ses élus ne manquent pas d'ambitions pour le Saint-Benoit de demain. Ainsi, les travaux d'aménagement de voirie sur le front de mer seront livrés à la fin du mois et l'aménagement et l'équipement du site avec l'installation de 8 écobox se poursuivront sur le sentier littoral Est.



Au niveau de l'éclairage public, la première tranche des travaux de modernisation, en soutien avec le Sidélec, débutera dans les secteurs de Rivière des Roches, de Bourbier, du centre ville et de Sainte-Anne. L'élimination des friches urbaines se poursuivra : la démolition de la friche Cannelle est prévue en juin 2022 et celle de l'ancienne maternité est attendue pour le second semestre 2022. Concernant la friche Beauvallon, les études seront finalisées dans le courant de l'année afin d'envisager des ventes d'ici 2023.



La ville souhaite par ailleurs s'appuyer sur ses atouts touristiques encore bien loin d'être exploités. "Nous avons trois projets hôteliers à l'étude actuellement", annonce Patrice Selly. Des établissements 3 ou 4 étoiles avec notamment un projet assez insolite à Grand-Étang de cabanes dans les arbres.



Au niveau des axes routiers, un contrat de projet a été signé avec la Région et la Cirest pour la bonne réalisation et la coordination des programmes de travaux du boulevard urbain, du TCSP et du NPNRU. La réalisation des travaux d'amélioration de la sécurité aux abords des routes départementales se poursuivra dans les secteurs de l'Abondance ou de Chemin Morange et avec la Région pour la traversée de la Confiance et de Saint-François.



Création d'un "Conseil pour les droits et devoirs des familles"



Le maire a profité du conseil municipal pour annoncer la création d'un "Conseil pour les droits et devoirs des familles" (CDDF). Patrice Selly avait évoqué la création d'une telle instance



Ce CDDF permettra également de saisir le Président du Conseil Départemental en vue de la mise en œuvre d’une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale, de saisir le Juge des Enfants pour lui signaler les difficultés de cette famille en vue de la mise en œuvre d’une mesure d’aide à la gestion du budget familial ou encore de saisir la caisse d’allocation familiale et le conseil départemental, lors d’une suspicion de fraude, dans le champ du versement des prestations.



Dans l'opposition, Jean-Luc Julie regrette que ce Conseil ne mette l'accent "que sur les parents". "Il y a bien sûr des mesures d'accompagnement à la parentalité mais ce sont souvent des adolescents qui causent ces troubles", indique-t-il, appelant la majorité "à travailler sur leur insertion sociale". "Il faut bien voir dans ce CDDF un complément d'autres mesures mises en place par la ville. Même si des mesures d'accompagnement et de prévention sont importantes aujourd'hui, il faut aussi aller plus loin. S'il faut prendre des sanctions demain à l'encontre des fauteurs de troubles ou des familles qui ne prennent pas leur responsabilité, nous le ferons", lui a rétorqué Patrice Selly.



Insertion justement, une Maison France Service sera inaugurée au cours du premier semestre 2022 au sein de la maison de quartier du Chemin de ceinture.



La cantine gratuite pour plus de 800 enfants supplémentaires



L'objectif de gratuité de la cantine scolaire d'ici la fin du mandat pour tous les enfants se poursuivra cette année. Alors que 1 128 enfants sur les quelque 5 075 demi-pensionnaires bénéficient déjà de cette mesure, ce sont 816 enfants supplémentaires qui seront éligibles dès cette année.



Par ailleurs, la municipalité souhaite mettre plus de bio dans les assiettes des marmailles et a demandé à son prestataire de servir "au moins une fois par mois" un repas 100% bio. Une mesure qui a été lancée au mois de janvier dernier.



