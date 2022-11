A la Une .

Vidéo - Saint-André ravive la lumière du Dipavali

Saint-André renoue avec son défilé du Dipavali. Après deux ans de mise sous cloche de la manifestation festive, le Dipavali 2022 retrouve la lumière perdue durant la crise Covid. Ce samedi à Saint-André, le défilé de nombreux tableaux de danseurs et de chars a retrouvé ses droits avec un parcours tracé entre l'avenue Ile-de-France et celle de la communauté en passant par l'avenue de la République. Si vous n'avez pas eu la chance de vous y rendre, découvrez cette ferveur à travers notre vidéo et nos photos.