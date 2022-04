A la Une . Vidéo - Saint-André pose la première pierre du marché couvert et de la cour de l'école des Frères

La Ville de Saint-André s’est engagée dans le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 2020-2030. Ce programme ambitieux permettra de redynamiser le centre-ville, de lui redonner une image plus moderne et plus attractive. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mercredi 27 Avril 2022 à 17:50

L’objectif est également d’offrir aux habitants et aux usagers un cadre de vie agréable, où chacun pourra grandir, vivre et s’épanouir. Avec une étape cruciale ce 27 avril : la pose de la première pierre du marché couvert et la cour de l’école des Frères, en plein cœur historique de Saint-André.



Pour rappel, la pose de cette première pierre marque le début de la phase 2 de ce projet d’aménagement, qui concerne le marché couvert et la cour de l’école des Frères.

D'ici la fin de l'année, la municipalité compte bien redonner au marché couvert ses couleurs d'antan puisque sa structure métallique sera remise en état et mise en valeur. De son côté, la cour de l'école des Frères, qui sert actuellement de parking, deviendra un espace urbain piéton de flânerie, d’animation et de rencontres.



Les travaux de cette deuxième phase ont déjà débuté en mars dernier et se poursuivront jusqu'en mars 2023 pour un coût total avoisinant les 5 millions d'euros, cofinancée par l’Union européenne, l’État et la Cirest.



Avant la fin 2022, la ville lancera les travaux de la troisième phase consistant à la réhabilitation de l’école des Frères.