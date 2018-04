(Vidéo) Route du Littoral: Une énorme vague explose le pare-brise d'une voiture

Le passager de cette voiture qui circulait ce matin ce matin sur la route du Littoral, dans le sens Possession/St-Denis peu avant sa fermeture à 9h, filmait les vagues qui submergeaient la route du Littoral. Il ne pensait pas une seconde que l'une d'entre elles allait retomber sur la voiture dans laquelle il se trouvait et exploser son pare-brise.



Heureusement qu'avec les verres trempés modernes, le pare-brise ne s'est pas brisé et s'est juste fissuré.



Le propriétaire de la voiture en sera juste quitte pour une bonne peur... et pour un pare-brise neuf.