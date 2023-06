A la Une . Vidéo - Roland-Garros: Novak Djokovic remporte son 23e tournoi majeur et entre un peu plus dans l'histoire

Novak Djokovic dans l'éternité. Opposé ce dimanche au Norvégien Casper Rudd en finale de Roland-Garros, le Serbe a remporté dans un match accroché et en trois sets (7-6, 6-3) et 7-5) son 94e titre en carrière, le 23e tournoi en Grand-Chelem en carrière, soit un de plus que Rafael Nadal (22) et trois de plus que Roger Federer (20). Après son succès lors de la quinzaine parisienne, "Nole", qui récupère aujourd'hui la place de n°1 mondial, s'est également emparé d'un nouveau record, en devant tout simplement le premier joueur de l'histoire à remporter au moins trois fois chaque tournoi du Grand Chelem (Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open). Par NP - Publié le Lundi 12 Juin 2023 à 07:35