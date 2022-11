A la Une . Vidéo - "Réyoné Nou Lé Kapab": Inspirer la jeunesse réunionnaise à travers les parcours de pointures internationales

La mairie de Saint-Paul pourra compter sur des invités prestigieux à l'occasion de la première édition de sa manifestation "Réyoné nou lé kapab". Une manifestation qui se tient ce samedi sur la place du Débarcadère et qui a pour but d'inspirer la jeunesse à travers des rencontres avec des personnalités ayant réussi dans leur domaine. Par SI - Publié le Samedi 5 Novembre 2022 à 11:00

"Partager l’expérience, valoriser les talents, et transmettre les savoirs participent à la réussite de notre jeunesse", indique la municipalité saint-pauloise qui pourra compter sur les présences de Thione Niang, l’un des collaborateurs de Barack Obama, d'Erika Vélio, ingénieure en aérospatial ou encore Guillaume Hoarau, ex-footballeur professionnel passé notamment par le PSG.



Pour le maire de Saint-Paul, leur venue illustre la volonté de la commune, "qui regorge énormément de talents", de susciter des vocations, notamment chez les plus jeunes. "Même si on habite à La Réunion, on peut réaliser ses rêves. Il faut pour cela beaucoup travailler mais aussi avoir des exemples" explique l'édile saint-paulois.





Sur ce dernier point, il a été bien servi. A commencer par la présence d'Erika Vélio, originaire de la Plaine Saint-Paul, aujourd'hui ingénieure en aérospatial chez Airbus. Une convention avait été signée l'an dernier entre son association Pikali OI et la collectivité. "Cela fait déjà plus de 10 ans que j'oeuvre sur le territoire, dans les écoles, à l'université ou encore dans les collèges. Le premier constat c'est que les rêves sont brisés (...) Je peux vous assurer que lorsque l'on termine une session avec ces jeunes, on voit que ça touche, que ça a un impact. Ce n'est pas donné seulement aux autres c'est aussi possible pour tous", explique-t-elle.







Sans cette convention passée entre la municipalité et Pikali Oi, la venue de Thione Niang et l’événement Réyoné nou lé kapab n’auraient pas été possibles, rappelle la municipalité.



Originaire du Sénégal, le parcours de Thione Niang force le respect. Il a été l’un des collaborateurs du 44ème Président des États-Unis, Barack Obama. Ce conférencier international, également entrepreneur social, a aussi contribué à développer l’énergie solaire sur le continent africain aux côtés du chanteur Akon. Il s'est aujourd'hui reconverti dans l'agriculture au Sénégal, à travers son "JeufZone" qui vise la souveraineté alimentaire au Sénégal.



"Quand ils ont des projets, beaucoup de jeunes à travers le monde veulent les voir se réaliser dans 1 ou 2 ans. Or, il faut être comme un agriculteur : on ne peut pas en tant qu'agriculteur semer aujourd'hui et récolter aujourd'hui. Il faut continuer à arroser et désherber chaque jour, c'est le travail. Ce sont ces anecdotes de la nature que je souhaite partager avec les jeunes : la nature nous apprend qu'avec la patience et le travail, la réussite va venir" :



La première édition de Réyoné nou lé kapab est organisée ce samedi 5 novembre 2022, sur la Place du Débarcadère. Une opération inédite à laquelle prendra aussi part l’ancien footballeur péi sélectionné à cinq reprises en équipe de France, Guillaume Hoarau. Vous pourrez venir découvrir leurs témoignages inspirants de 15 à 22 heures.



Le programme est à découvrir ci-dessous.