A la Une . Vidéo : Revivez les meilleurs moments de la saison de Dimitri Payet

L’Olympique de Marseille a partagé une vidéo regroupant les meilleures actions de Dimitri Payet. Le capitaine marseillais pourrait également avoir de nouveaux propriétaires prochainement. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 4 Juin 2022 à 09:42

Dimitri Payet sort de la meilleure saison de sa carrière. Avec 16 buts et 13 passes, le capitaine phocéen a été intronisé dans l’équipe type de la saison en Ligue 1. Une année exceptionnelle qui s’est terminée en fanfare avec une deuxième place en championnat synonyme de qualification directe en Ligue des Champions.



Pour lui rendre hommage, le club a donc réalisé un best of de ses meilleures actions de la saison.



De nouveaux propriétaires pour l’OM ?



Chaque année, des rumeurs sur la vente de l’OM agitent l’intersaison. Jeudi, c’est Romain Molina qui a lancé les festivités. Selon le journaliste d’investigation, le propriétaire Frank McCourt pourrait profiter de la bonne saison de son équipe afin d’obtenir le meilleur prix possible.



Toujours selon Romain Molina, un fonds souverain d’Arabie Saoudite serait en pourparler avec le propriétaire depuis le printemps. Néanmoins, de nombreuses difficultés compliquent les négociations. Il affirme qu’une réponse définitive sera apportée dans le mois.



Mais les Saoudiens ne sont pas les seuls dans la course. Le journaliste affirme que des négociations entre Frank McCourt et un groupe venu des Émirats arabes unis sont en cours. "Ce que je sais, c’est que les discussions se sont intensifiées ces derniers mois… Est-ce que c’est dans l’intérêt de McCourt de remettre chaque année 40-50-60 millions pour équilibrer le déficit structurel ? À un moment donné, ça fait beaucoup la note. S’il veut rentrer dans ses frais, la mariée n’a jamais été aussi belle que cette année", assure-t-il.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur