Vidéo - Réutilisation des eaux usées : Le site du Grand Prado "deviendra exemplaire" assure le DG de Véolia Eau France

Face aux enjeux futurs de la gestion de l’eau, les liens entre la Cinor et le groupe Véolia et sa filiale locale Runéo ne risquent pas d’être rompus. Profitant de la venue dans l’île de Pierre Ribaute, le directeur général de Véolia Eau France, le président de la Cinor Maurice Gironcel a convié ce dernier à une visite de la station d'épuration du Grand Prado. L’occasion pour les deux entités de renouveler leur collaboration en matière d’eau potable et d’assainissement. Par SI - Publié le Lundi 5 Septembre 2022 à 23:10





Sur la question de l’assainissement et de la potabilisation de l’eau, le président de la Cinor a rappelé durant la visite de Pierre Ribaute que la collectivité va investir plus de 140 millions d’euros sur la mandature. Un montant qui servira notamment à la réhabilitation des réseaux et à leur augmentation, à la création d’usines de potabilisation comme celle livrée dernièrement à Bois de Nèfles Sainte-Clotilde et celles à venir à Sainte-Suzanne (Bras-Pistolet et l’Espérance) et Sainte-Marie (Les Cafés). La visite de la station d’épuration du Grand Prado par les pontes de Véolia France ce lundi n’a pas été choisie au hasard. Le site du Grand Prado est en effet présenté par l’intercommunalité comme un modèle en matière de traitement des eaux usées mais aussi de préservation de la biodiversité avec l’installation de ruches d’abeilles . "La Step produit également de l’énergie renouvelable : avec les boues de station, nous faisons de la méthanisation qui permet de faire du biogaz et d’alimenter en énergie le site. Par ailleurs, ce dernier permet la fabrication de Fertilpéi (un engrais) dont nos agriculteurs sont fiers", explique Maurice Gironcel.Sur la question de l’assainissement et de la potabilisation de l’eau, le président de la Cinor a rappelé durant la visite de Pierre Ribaute que la collectivité va investir plus de 140 millions d’euros sur la mandature. Un montant qui servira notamment à la réhabilitation des réseaux et à leur augmentation, à la création d’usines de potabilisation comme celle livrée dernièrement à Bois de Nèfles Sainte-Clotilde et celles à venir à Sainte-Suzanne (Bras-Pistolet et l’Espérance) et Sainte-Marie (Les Cafés).



"Nous sommes sur un site exemplaire en matière de transformation écologique. L’eau est une ressource bien trop précieuse pour n’être utilisée qu’une seule fois et nous le voyons bien ici", se félicite de son côté Pierre Ribaute.



Le DG Eau de Véolia France en a profité pour énumérer les grands défis futurs liés à l’eau. "Ce que l’on est en train de vivre cet été en métropole avec la sécheresse est exceptionnel quand on regarde le passé et va très probablement ressembler à notre avenir", alerte-t-il, plaidant pour des projets "compatibles avec les scénarios de demain".