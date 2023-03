A la Une ..

Vidéo - Retraites : "Une réforme qui abîme les femmes dans leurs droits" estime Ericka Bareigts

"Cette réforme creuse encore plus les inégalités hommes-femmes". Présente ce matin dans les jardins de la préfecture en soutien aussi bien à la Journée internationale des droits des femmes que pour la mobilisation contre la réforme des retraites, la patronne du PS local, Ericka Bareigts, est revenue sur le pourquoi de "l'injustice et l'inutilité" de cette réforme. Une réforme qui vient "fouetter et abîmer les femmes dans leurs droits", dénonce la maire de Saint-Denis, "notamment dans la perte de trimestres".