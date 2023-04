A la Une . Vidéo - Retraites : Une réforme "nécessaire" pour Trait d'union qui tacle les députés "ravageurs"

La réforme des retraites adoptée le 23 mars dernier, en plus d'être une "bonne mesure", était surtout "indispensable" n'en déplaise à ses détracteurs assure le Mouvement politique Trait d'Union (MPTU). C'est le message martelé par son président Michel Vergoz et des responsables du mouvement lors d'un point presse donné ce jeudi. L'occasion pour le MPTU de rappeler "le bien-fondé" de cette réforme notamment envers "les Réunionnais les plus modestes" tout en pointant l'attitude des 7 députés "passant leur temps à ravager avec Mélenchon". Par SI - Publié le Vendredi 21 Avril 2023 à 07:06

S'il reconnaît que le gouvernement "aurait pu faire mieux", notamment sur les "bénéfices" apportés par cette réforme, Michel Vergoz en est certain : cette dernière était "nécessaire" au vu de "l'exigence d'une approche globale de nos responsabilités". Il s'en explique. "On a fait remarquer que la France dépense 14% de son PIB chaque année pour alimenter les retraites, le deuxième après l'Italie (...) Il fallait avant 4 actifs pour 1 retraité, aujourd'hui c'est 1,7 actif pour 1 retraité. Si vous n'aviez pas vu l'urgence je ne sais pas quand est-ce qu'on la verra", argue le n°1 de la majorité présidentielle dans l'île. Il ajoute : "la France verse près de 345 milliards d'euros de pensions de retraite chaque année. Sur ces 345 milliards, 120 milliards sont apportés par de l'argent public. Je pense que nous ne sommes pas allés (NDLR : la majorité présidentielle) répéter les choses car nous avions les éléments objectifs".



Michel Vergoz est également revenu sur les débats autour de cette réforme, ne cachant pas sa "déception" concernant l'attitude de certains élus locaux, quand ce n'est pas de "l'hypocrisie". À commencer par ceux de Saint-Denis. "Ces mêmes élus et leur famille à laquelle j'appartenais (NDLR : le Parti socialiste et la réforme Touraine sous le quinquennat Hollande), ont réformé le nombre de trimestres qu'il fallait valider pour toucher une retraite pleine, c'est-à-dire 43 annuités. Mme Bareigts, un peu de tenue s'il vous plait. Cela s'appelle de l'hypocrisie ministérielle", glisse le maire de Sainte-Rose.



"Le courage politique ne tue pas"



Son collègue Laurent Virapoulé s'est quant à lui montré plus virulent envers les 7 députés de l'île. "Pourquoi n'ont-ils pas parlé de la situation de nos concitoyens, pourquoi ont-ils préféré "ravagé" avec Mélenchon plutôt que défendre La Réunion ?", déplore le vice-président du MPTU. Il reproche à ces derniers d'avoir mis volontairement de côté l'article 18 de cette réforme, qui revalorise le plafond de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) de 100.000 à 150.000 euros. "La quasi-totalité des retraités pauvres à La Réunion ne doivent plus avoir peur de toucher cette aide car leurs enfants n'auront plus à rembourser puisque le plafond de cette aide a été remonté", assure Laurent Virapoullé. "Nous n'allons pas faire encore 4 ans à perdre notre temps en gesticulation à l'Assemblée nationale. Chacun à son niveau a le devoir de faire ce qu'il faut pour améliorer la situation de nos concitoyens", plaide-t-il.



Un appel du pied également lancé à l'attention de deux soutiens du d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle, à savoir Cyrille Melchior et Serge Hoareau, respectivement président du conseil départemental et président de l'Association des maires (AMDR). "Une fois que la loi est votée, ils ne doivent pas avoir peur de prendre leurs responsabilités. Le courage politique ne tue pas. Faites l'effort d'activer les CCAS de l'île via l'AMDR ou les services du conseil départemental pour faire en sorte que celles et ceux qui sont dans leurs cases puissent avoir droit à un minimum de dignité et de pouvoir d'achat".