Vidéo - Retour vers le futur et oppositions de choix lors du World Phoenix Muay Thaï Fight

Les photos sont signées Pierre Marchal et les vidéos Karoline Chérie

L'heure de la revanche avait sonné samedi soir à Expobat Saint-Paul lors du World Phoenix Muay Thaï Fight. Le kickboxeur Samuel Andoche croisait de nouveau le fer avec le Thaïlandais Sudsakorn Sor Klinmee, sept ans après un premier combat qui avait tourné à l'avantage du Thaïlandais , et quelques kilos en plus pour chacun des deux champions.Malgré la défaite, l'essentiel était ailleurs pour Samuel Andoche qui endossait le rôle d’organisateur avec au programme pas moins de douze affrontements avec la présence de quatre Thaïlandais.Dès son entrée sur le ring, on ressentait déjà le poids de la fatigue du kickboxeur péi qui n'avait pas fait de combat depuis quatre ans. Mais Samuel Andoche a été humble à tous les niveaux et n’a pas démérité.La pluie, qui a momentanément gâché le début de ce gala, n’a pas refroidi les pieds/poings de Logan Andoche, le frère de Samuel, qui a été spectaculaire. C’est lui qui a levé les bras à la fin de son combat.Un petit bémol est toutefois à noter concernant le combat de Damien Mocazambo contre un Thaï qui ne méritait pas la ceinture après tous les coups qu'il a reçus. Un avis visiblement partagé par les spectateurs du parc Expobat qui avaient depuis fort longtemps choisi leur favori.